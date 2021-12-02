Бюджет-2022 не предусматривает денег на масштабные обещания, – Порошенко

Экс-президент раскритиковал главный финансовый документ страны.

Бюджет-2022 не предусматривает денег на масштабные обещания, – Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

Экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко подверг жесткой критике проект Государственного бюджета на следующий год. Он отметил, что в документе «слуги» не предусмотрели денег для масштабных обещаний, которые звучали в послании к Верховной Раде.

«Такое впечатление, что мы живем в разных странах. Народ живет в условиях низкой вакцинации, рекордной смертности, в условиях недофинансирования Государственного оборонного заказа, неиндексации пенсий, неиндексации зарплат. А власть живет в призрачном бреду иллюзий», – отметил лидер «Европейской Солидарности».

Порошенко подчеркнул, что международные финансовые учреждения уже пересмотрели прогноз ВВП Украины в сторону снижения.

«На экваторе никто не надеется на чудо. Но выдвигаем только самые главные требования, чтобы защитить людей. Первое – субсидии. Нам нужно защитить местные общины, компенсировать и спасти местное самоуправление и дать субсидии людям по простой формуле», – говорит Порошенко.

«Нужно хотя бы выполнять закон о поэтапном увеличении зарплат учителей. Хотя бы компенсировать индексацию», – говорит Порошенко.

«Перелопайте проект, но при свечах не найдете, где же там увеличение жалованья медикам, где 300% работающим с ководными больными. И если правительство хочет выполнить обещание Зеленского – нужно добавить еще 50 миллиардов», – заметил Петр Порошенко.

Также он считает необходимым выделить 23 миллиарда на индексацию пенсий.

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