Глава Минфина: Средства в Бюджете-2022 на субсидии полностью покроют потребности граждан

Министр финансов Сергей Марченко отметил, что средства, которые в Бюджете на 2022 год заложены на субсидии населению, полностью покроют нужды граждан.

Об этом он рассказал в кулуарах парламента, передает корреспондент LB.ua.

"Переходных в этом году девять... Общая сумма на следующий год - 38. То есть добавьте 9 к 38, и вы получите субсидию, которая на весь отопительный сезон покрывает всю потребность для нуждающихся в субсидии", - сказал министр.

Напомним, 8 октября Верховная Рада приняла изменения в бюджет на 2021 год, предусматривающие направление дополнительных 12 млрд гривен на субсидии. Сначала правительство предоставило проект бюджета с расходами на субсидии в 34 млрд грн, а во время первого чтения в парламенте их решили увеличить до 38,4 млрд грн.

Сегодня, 2 декабря, Рада приняла бюджет-2022 во втором чтении и в целом.

Сейчас запланированные на 2022 год расходы на субсидии меньше, чем реально понадобились украинцам в 2021 году. Как отмечают в Счетной палате, в случае подорожания коммунальных услуг, в частности, за счет роста цены на газ, и увеличения количества субсидиантов "усиливаются риски необходимости пересмотра таких расходов".

Впрочем, как отмечал Марченко, в правительстве считают, что выделенных средств будет достаточно для выплаты субсидий, а в случае, если не хватит, правительство попросит парламент пересмотреть эти расходы - как и в этом году.