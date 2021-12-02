Рада продлила еще на год закон об особом порядке самоуправления в ОРДЛО

Это уже третье продление сроков действия.

Рада продлила еще на год закон об особом порядке самоуправления в ОРДЛО
Фото: Анна Стешенко

Верховная Рада проголосовала за основу и в целом за продление еще на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Теперь документ действует до 31 декабря 2022 года.

Это поддержали 317 народных депутатов.

"Мы должны снова продлить действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на один год, до 31 декабря 2022 года. Мы должны принять это решение, чтобы переговорный процесс в ТКГ и на уровне Нормандского формата был продолжен. Переговорно-дипломатический путь урегулирования конфликта, ситуации на Донбассе, является единственно эффективным", - отметил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Андрей Костин перед голосованием.

Он добавил, что этот закон – основа переговорного процесса по миру на Донбассе.

Принятый документ не предусматривает никаких изменений в законе кроме срока действия.

Закон определяет временный порядок организации местного самоуправления, деятельности органов местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей с целью создания условий для скорейшей нормализации обстановки, восстановления правопорядка, конституционных прав и свобод граждан, а также прав и законных интересов юридических лиц, создания условий для возврата жителей вынужденно оставленных мест постоянного проживания, их реинтеграции, а также для восстановления жизнедеятельности в населенных пунктах в Донецкой и Луганской областях и развития территорий.

Парламент принял закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО осенью 2014 года, но внес в него изменения весной 2015 года, которые так и не позволили ему заработать – законом предусмотрено, что положения об особом статусе вступят в силу после проведения в ОРДЛО демократических выборов и вывода наемников. При этом срок действия закона был ограничен тремя годами.

Действие закона завершилось 18 октября 2017 года, но за полторы недели до этого ее продлили на год. В 2018 году депутаты продлили закон еще на год, до конца 2019 года.

В декабре 2019 года Совет продлил действие закона до 31 декабря 2020 года. Аналогично поступили и в прошлом году.



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