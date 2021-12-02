"Байракторы" не заходят на оккупированную территорию, - командующий ООС

"Все единицы, которые есть у нас на вооружении, успешно выполняют задачи".

Командующий объединенными силами Александр Павлюк заявил, что украинские беспилотники "Байрактар" постоянно работают на Донбассе, но не заходят на оккупированную территорию.

Об этом он сказал в интервью "Донбасс.Реалиям".

"Байракторы" постоянно работают, но работают как это определено всеми нашими соглашениями - не заходя на территорию неподконтрольную. Для ведения разведки, наблюдения за деятельностью противника. Они пытаются противодействовать "Байрактарам", но на данный момент все единицы, которые есть у нас на вооружении, успешно выполняют задачи", - рассказал генерал.

По словам Павлюка, купленные у Турции беспилотники позволили Украине изучить все объекты противника: группировку, позиции, склады, скопление техники. "Прекрасная машина, которая при соответствующих погодных условиях дает нам возможность наблюдать полностью за деятельностью противника", - похвастался командующий ООС.

В то же время, он сказал, что после появления "Байрактаров" в зоне проведения боевых действий оккупационные войска начали очень усиливаться системами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны за счет "роSSийских специалистов на роSSийской технике".

Турецкий беспилотник Bayraktar TB2 – это ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с большой продолжительностью полета – более 12 часов. Bayraktar TB2 может выполнять разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, потому что способен поднимать в воздух груз до 55 кг.

Соглашение с Baykar Defense о поставке Bayraktar TB2 было подписано в начале 2019 года, а в октябре 2021 года ВСУ впервые применили их против артиллерии роSSийских наемников на Донбассе.

Украина планирует построить завод для локализации производства "Байрактаров".