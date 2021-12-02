Бигус опроверг собственное расследование об обысках у Кивы

"Впервые за восемь лет существования проекта лажа такого масштаба".

Журналист Денис Бигус опроверг собственное расследование, в котором говорилось, что во время обысков у народного депутата Ильи Кивы нашли золота на миллион гривен и огромные суммы наличными.

"Записанный нами материал не соответствует действительности. Один из источников в правоохранительных органах сказал, что есть материал по обыску. В этом наборе были фотографии по другому делу, и то, что это попало в эфир, - это моя лажа", - пояснил Бигус.

"Впервые за восемь лет существования проекта [Bihus.info] такая лажа такого масштаба", - заявил он, извинившись перед зрителями программы и другими медиа, перепечатавшими ложную информацию о Киве.

Нардеп Кива назвал видео Bihus.info "очередной порцией лжи и фейков" и заявил, что потребует от всех СМИ немедленно опровергнуть распространенную ими информацию.

Напомним, что ранее в этом месяце Bihus.info сообщило, что Кива живет в незадекларированном трехэтажном доме в Козине стоимостью 21 миллион гривен.