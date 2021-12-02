Рада приняла бюджет-2022 во втором чтении и в целом (обновлено)

Между первым и вторым чтением выросли и расходы, и доходы.

Верховная Рада приняла законопроект №6000 о бюджете на следующий год во втором чтении. За принятие документа в общей сложности отдали голоса 268 депутатов.

"Слуги народа" дали 215 (то есть на минимально необходимые 226 голосов не хватило), "Батькивщина" – 2, "За будущее" – 21, "Голос" – 1, "Доверие" – 19, внефракционные – 1.

Сначала докладывал министр финансов Сергей Марченко.

"По результатам обработки выводов и предложений Верховной Рады к проекту государственного бюджета, правительством подготовлен сбалансированный и реалистичный проект главного финансового документа государства. Приоритеты, определенные президентом, Верховной Радой и правительством, сохранены. Это - рост зарплат медиков, обеспечение жильем ветеранов АТО, рост стипендий студентам, увеличение расходов на инклюзивное образование и безбарьерность, продолжение цифровизации и подготовка к переписи населения, обеспечение потребностей сектора обороны", – отметил он.

Министр добавил, что этот бюджет – это инвестиции в "человека, страну, будущее". При доработке рекордно выросли капитальные расходы.

Глава бюджетного комитета Юрий Аристов ("Слуга народа") отметил, что по Регламенту проект бюджета во втором чтении в Раде должны были принять до 1 декабря. На этот раз он только поступил в парламент 1 декабря – правительство ожидало внесения изменений в доходную часть, вызванных принятием "ресурсного" законопроекта 5600. Комитет рекомендовал принять проект во втором чтении.

В ходе доработки в Кабмине заложенные доходы увеличили на 54,7 млрд (до 1,32 трлн), расходы – на 55,7 млрд (до 1,5 трлн), дефицит – на 732 млн (до 188,8 млрд). Об этом в Telegram сообщил первый заместитель главы финансового комитета, глава фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Дополнительные поступления ожидаются в основном за счет налога на прибыль предприятий (+21 млрд. гривен) и ренты (+25 млрд.). При этом, по словам Железняка, от ренты на руду согласно резонансного законопроекта 5600 ожидают только +240,7 млн, а остальные – с ренты на нефть и газ (+24 млрд гривен).

Расходы на национальную безопасность и оборону повысили на 3,7 млрд – до 323,1 млрд или 6% ВВП . В частности, расходы на Вооруженные силы Украины также должны вырасти на 2,5 млрд. грн.

Вырос и дорожный фонд – между первым и вторым чтением к нему прибавили 4 млрд гривен (до 86 млрд). Из этих средств 42 млрд. запланированы на развитие сети дорог государственного значения.

Удалось повысить и финансирование отрасли культуры, первоначальными цифрами которой был недоволен глава МКИП Александр Ткаченко. Теперь на сферу планируется потратить на 4 млрд. гривен больше.

Мининфраструктуры также заложили повышение расходов на 12,6 млрд, из которых миллиард должен пойти на анонсированного президентом национального авиаперевозчика.

Минздраву удалось прибавить 2,85 млрд.

Больше средств получит и государственный аппарат: Верховная Рада + 83,9 млн, Государственное управление делами - +23,7 млн (из них на Офис президента 12,5 млн гривен).

СНБО будет иметь +84 млн. гривен, а СБУ – еще плюс 100 миллионов.

Соцэконом закреплен на уровне 6 млрд. гривен, на инфраструктурную субвенцию для мажоритарщиков – 9 млрд. гривен.

"Объем госгарантий Кабмина снизили с 50 млрд до 40 млрд. Международная финансовая помощь не будет направлена в спецфонд. Потенциальное перевыполнение по акцизу предлагают отдать МВД ", – добавил также Ярослав Железняк.

Напомним, перед принятием бюджета-2022 депутаты должны были проголосовать за "ресурсный" законопроект 5600, поскольку поступления из него уже были учтены в бюджетном драфте первого чтения.

В понедельник, после заседания фракции "Слуга народа" с участием министра финансов Сергея Марченко, Давид Арахамия прогнозировал, что за бюджет в зале насобирается 240-255 голосов.

В первом чтении документ был принят еще 2 ноября. Тогда в правительстве проект называли "бюджетом модернизации", а непосредственно Марченко называл его реальным для выполнения и сбалансированным.

Драфт впервые разрабатывался на основе Бюджетной декларации и должен учитывать стратегические направления развития государства.

Глава Счетной палаты Валерий Пацкан высказывался по проекту бюджета более критично. Он отметил, что правительство впервые ввело Бюджетную декларацию на 3 года, и этот бюджет должен был формироваться в соответствии с ней, но сейчас расходы для отдельных распорядителей не соответствуют предельным объемам.