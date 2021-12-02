Заместитель министра иностранных дел Божок подал в отставку

"Подал в отставку. Почему? Придет время, расскажу".

Фото: Макс Требухов

Заместитель министра иностранных дел Егор Божок подал в отставку.

Об этом он сообщил в твиттере в четверг, 2 декабря.

"Подал в отставку. Почему? Придет время, расскажу. Спасибо всем, с кем 20 лет бок о бок стояли на защите интересов Украины на международной арене. Честь имею", - написал Божок.

Напомним, что в 2020 году Божок получил подозрение по ст. 426-1 Уголовного кодекса (превышение военным должностным лицом власти) по уголовному делу против Петра Порошенко.

Бывшего президента подозревали в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания "явно преступного приказа" он склонил Божко – тогдашнего главу Службы внешней разведки Украины – к превышению им власти и служебных полномочий, а именно – назначение своим первым заместителем Сергея Семочка.

В январе 2021 года через суд Божок добился отмены подозрения.

Егор Божок был заместителем министра иностранных дел с марта 2019 года. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.

На дипломатической службе Украины состоял с 2002 года.

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