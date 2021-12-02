Бюджетный комитет не получил разъяснений по поводу денег на повышение зарплаты врачам, – Крулько

"На здравоохранение - меньше на 150 млрд, чем должно быть от того запроса, который делали в Министерстве здравоохранения".

Бюджетный комитет не получил разъяснений относительно средств на выполнение заявления президента Украины о минимальной зарплате врачам не ниже 20 000 гривен в следующем году.

Об этом на брифинге заявил первый заместитель главы Комитета по бюджету, народный депутат фракции "Батькивщина" Иван Крулько.

"На здравоохранение меньше на 150 млрд, чем должно быть от того запроса, который делали в Министерстве здравоохранения. То есть нет достаточно средств, чтобы обеспечить по формуле лечение всех граждан Украины, которые попадают в больницы", – заявил он.

На вопрос корреспондента LB.ua о том, хватит ли заложенных в бюджет-2022 средств на анонсированные зарплаты медикам по 20 000 гривен, Крулько ответил:

"Мне тоже было очень интересно, за счет чего и каким образом украинские медики смогут получать не менее 20 000?" – заявил он.

Крулько заявил, что кое-где зарплата медика зависит от того, сколько он предоставил услуг.

"Поэтому я не понимаю, каким образом будет выдержана норма, о которой говорил президент, и мне было бы интересно получить ответ. И, к сожалению, вчера на заседании бюджетного комитета мы этого ответа не получили", – заявил он.

Напомним, что некоторые больницы могут повышать зарплаты своим работникам самостоятельно – это решение принимают главные врачи. Для этого не нужно ни милости министра, ни решений правительства, ни специальных законов.

На зарплаты медицинских работников оказывают влияние несколько факторов. Первый – недофинансирование системы здравоохранения. От общего количества денег зависит стоимость конкретных медицинских услуг, а от их стоимости не напрямую, но зависит размер зарплат.

Вторая причина менее очевидна, но не менее важна – руководители заведений часто не видят необходимости повышать зарплату своим сотрудникам.

О плане повысить врачам зарплаты до 20 тысяч гривен президент говорил еще в июне. В бюджете на 2022 год предусмотрены средства для установления минимальной заработной платы для врачей на уровне 20 тыс. грн, 13,5 тыс. грн – для средних медицинских работников.