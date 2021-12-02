Евгения Кравчук: "Сегодня Рада будет заседать до позднего вечера"

Парламент должен принять бюджет на 2022 год и изменения в текущий бюджет.

Верховная Рада сегодня, в "бюджетный день", будет работать до позднего вечера.

Об этом в кулуарах парламента сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает корреспондент LB.ua.

Она пояснила, что у депутатов много поправок к законопроекту об изменениях в бюджет на текущий год. Эти изменения, в частности, касаются выделения 3 млрд гривен, которые должны быть направлены на выплаты по 1000 гривен вакцинированным украинцам.

"Поэтому сегодня Рада будет работать до позднего вечера", – отметила она.

Кравчук добавила, что в бюджете-2022 полностью одобрили программу закупок книг для библиотек – 183 млн. гривен. Это рекордное число за все годы существования Института книги (с 2016 г.).

На "Большую реставрацию" уходит 2,8 млрд гривен – и на коммунальные, и на государственные памятники. Также будет новая программа – создание центров культурных услуг. На пилотный проект дают 100 млн. гривен.

Расходы на культуру между первым и вторым чтением увеличили на 4 млрд. гривен. Из них 1 млрд должен пойти на Госкино – учреждение, которое "убрали" из управления Минкультуры, из-за чего министр Александр Ткаченко даже написал заявление на увольнение. Впрочем, до представления в Верховной Раде заявление пока не дошло.

Напомним, Верховная Рада уже приступила к рассмотрению проекта бюджета на следующий год. В ходе доработки в Кабмине заложенные доходы увеличили на 54,7 млрд (до 1,32 трлн), расходы – на 55,7 млрд (до 1,5 трлн), дефицит – на 732 млн (до 188,8 млрд).

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