Глава Пентагона назвал РоSSию Советским Союзом и выразил надежду, что вторжения в Украину не будет

Остин также призвал РоSSию "снизить температуру в регионе".

Глава Пентагона назвал РоSSию Советским Союзом и выразил надежду, что вторжения в Украину не будет
Ллойд Остін
Фото: wikipedia.org

Министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что любой ответ США на действия РоSSии по Украине будет осуществляться как часть усилий международного сообщества.

Об этом он заявил во время визита в Южную Корею, передает "Радио Свобода".

"Все, что мы делаем, будет осуществлено как часть усилий международного сообщества", – сказал Остин. При этом он подчеркнул, что надеется, что "мы не увидим вторжение Советского Союза в Украину", имея в виду РоSSию.

Остин также призвал РоSSию "снизить температуру в регионе" на границе с Украиной.

Глава Пентагона выступил после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен, который должен встретиться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Стокгольме, предупредил Москву о санкциях.

На вопрос, будет ли реакция США чисто экономической, Остин отказался отвечать, сказав лишь, что будут использованы "лучшие методы".

Как сообщалось, в октябре Остин посетил Киев с рабочим визитом.

Напомним, по данным Киева, РоSSия держит более 100 тысяч военных и тяжелой техники вблизи границы. Это происходит после масштабных военных учений.

Президент Владимир Зеленский считает основной целью стягивания войск запугивание, но не исключает наступления РоSSии. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, в свою очередь, говорил, что РоSSия рассматривает вторжение в качестве одной из альтернатив. По его словам, решение о нападении, возможно, еще не принято, но такой вариант находится на столе в Кремле.

30 ноября президент РФ Владимир Путин напомнил, что о предполагаемом нападении РоSSии на Украину говорили еще весной, но этого не произошло.

1 декабря Путин заявил, что требует от НАТО гарантий того, что Украина не станет членом альянса. Госдеп заявил, что Соединенные Штаты видят признаки подготовки Россией широкомасштабного вторжения в Украину по сценарию 2014 года.

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