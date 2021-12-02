Глава Пентагона назвал РоSSию Советским Союзом и выразил надежду, что вторжения в Украину не будет

Министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что любой ответ США на действия РоSSии по Украине будет осуществляться как часть усилий международного сообщества.

Об этом он заявил во время визита в Южную Корею, передает "Радио Свобода".

"Все, что мы делаем, будет осуществлено как часть усилий международного сообщества", – сказал Остин. При этом он подчеркнул, что надеется, что "мы не увидим вторжение Советского Союза в Украину", имея в виду РоSSию.

Остин также призвал РоSSию "снизить температуру в регионе" на границе с Украиной.

Глава Пентагона выступил после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен, который должен встретиться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Стокгольме, предупредил Москву о санкциях.

На вопрос, будет ли реакция США чисто экономической, Остин отказался отвечать, сказав лишь, что будут использованы "лучшие методы".

Как сообщалось, в октябре Остин посетил Киев с рабочим визитом.

Напомним, по данным Киева , РоSSия держит более 100 тысяч военных и тяжелой техники вблизи границы. Это происходит после масштабных военных учений.

Президент Владимир Зеленский считает основной целью стягивания войск запугивание, но не исключает наступления РоSSии. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, в свою очередь, говорил, что РоSSия рассматривает вторжение в качестве одной из альтернатив. По его словам, решение о нападении, возможно, еще не принято, но такой вариант находится на столе в Кремле.

30 ноября президент РФ Владимир Путин напомнил, что о предполагаемом нападении РоSSии на Украину говорили еще весной, но этого не произошло.