Глава УГКЦ подтвердил намерение Папы Римского приехать в Украину

"Это еще не анонсировано, но мы уже живем в ожидании и приготовлении".

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук подтвердил намерение Папы Римского Франциска приехать в Украину.

Во время Киевского форума безопасности он рассказал, что несколько недель назад имел возможность лично общаться с Папой Франциском об Украине.

"Святой отец очень интересовался, как живет украинский народ, и действительно очень глубоко этим занимается. У нас есть хорошая новость. Ожидаем, что состоится его визит в Украину. Это еще не анонсировано, но мы уже живем в ожидании и приготовлении. Это очень мощный сигнал поддержки нашего народа и нашего государства", - цитирует Шевчука пресс-служба фонда Арсения Яценюка "Открой Украину", который основал форум.

Единственный пока визит Папы Римского в Украину состоялся летом 2001 года. Тогда Папа Иоанн Павел II посетил Львов и Киев . Его литургии собрали более 2 миллионов украинцев.

В ноябре 2015 года Петр Порошенко официально пригласил Папу Франциска посетить Украину, а в марте 2018 Ватикан назвал главное условие визита: он должен быть объединяющим, а не усиливать противоречия.

В сентябре 2021 года Львовский митрополит Римско-католической церкви Мстислав Мокшицкий впервые сообщил, что Папа Римский Франциск может посетить Украину в 2022 году.