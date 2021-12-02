В СБУ прокомментировали заявление ФСБ о задержании украинских "шпионов"

В Службе безопасности Украины прокомментировали заявление роSSийской ФСБ о задержании трех украинцев, двое из которых якобы собирали информацию о стратегических объектах, а третий – готовил теракт.

Об этом LB.ua рассказал спикер СБУ Артем Дегтяренко.

"Подобные заявления ФСБ РФ следует рассматривать исключительно через призму гибридной войны, в которой информационная пропаганда и распространение фейков играют важную роль", - отметил он.

В СБУ подчеркнули, что одна из главных задач – противодействие разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб именно на территории Украины. И только за 9 месяцев этого года были разоблачены около 50 таких агентов, двое из них – "на горячем", при попытке совершения диверсионно-террористических актов.

В частности, в ноябре СБУ осуществила беспрецедентное разоблачение кадровых сотрудников ФСБ, совершивших более 5 тыс. кибератак на государственные органы нашей страны.

"Были поименно установлены офицеры ФСБ РФ и перехвачены их разговоры. Очевидно, что это большая репутационная потеря для ФСБ, которая в очередной раз стремится дискредитировать украинскую спецслужбу фейками", - пояснили в пресс-центре спецслужбы.

Напомним, ранее РоSSия обвинила спецслужбы Украины в "наркотизации роSSийской молодежи". В октябре 2017 года сообщалось, что более 1 тыс. граждан Украины осуждены в РоSSии "за распространение наркотических и психотропных веществ". В среднем роSSийские суды приговаривают по статье к 10 годам лишения свободы, и оправдательных приговоров практически не выносят.

Украинский Минюст тогда призвал граждан Украины не ездить в РоSSию "на заработки", поскольку это может быть ловушкой.