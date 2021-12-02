Профильный комитет Рады поддержал Госбюджет-2022

Сегодня документ будет внесен на рассмотрение парламента.

Бюджетный комитет рекомендовал Верховной Раде принять проект закона о государственном бюджете на 2022 год.

Об этом сообщил заместитель главы парламентского комитета по бюджету Владимир Гевко.

"Сегодня (2 декабря, - реж.) в 03:10 Комитетом по вопросам бюджета был одобрен проект Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2022 год (регистр. № 6000) во втором чтении. Уже сегодня он будет внесен на рассмотрение народных депутатов в сессионный зал Верховной Рады Украины, и проект закона о Государственном бюджете Украины на 2022 год может быть принят во втором чтении и в целом!", - написал он в фейсбуке.

Напомним, 1 декабря в парламент был внесен проект Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2022 год".

2 ноября после четырех пленарных дней рассмотрения правок в проект бюджета-2022 Рада приняла его в первом чтении. Документ, с учетом предложений народных депутатов, был направлен в Кабмин, который подготовил его ко второму чтению.

К первому чтению правительство предлагало доходы на уровне 1277,7 трлн гривен. Среди учтенных доходов – те, которые должны поступить от принятого законопроекта 5600. Расходы запланированы на сумму 1 465,7 трлн гривен.

В Раде планируется принятие бюджета в четверг, 2 декабря. По оценкам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, за законопроект готовы проголосовать около 250 народных депутатов.