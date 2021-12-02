Зеленский внес в Раду законопроект о множественном гражданстве

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Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о множественном гражданстве, анонсированный им вчера.

Законопроект №6368 называется "О внесении изменений в Закон Украины "О гражданстве Украины" относительно оснований и порядка приобретения и прекращения гражданства Украины". Он зарегистрирован и передан на рассмотрение парламента, отмечается в карточке документа.

Его текста пока нет. Главным определен Комитет Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республике Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

Напомним, вчера Зеленский сказал, что важной составляющей международной политики является поддержка мирового украинства. Он сказал, что украинцы за границей впервые будут чувствовать себя не диаспорой, не людьми украинского происхождения, а людьми украинского гражданства.

Согласно закону "О гражданстве Украины", если украинец имеет подданство другого государства или государств, то в правовых отношениях с Украиной он признается только ее гражданином. Если иностранец получил украинское гражданство, то для Украины он тоже только ее гражданин.

В то же время, добровольное получение украинцем другого гражданства является основанием для прекращения гражданства Украины. Это происходит не автоматически, а после указа президента.