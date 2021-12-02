ФСБ фюрера РФ заявила о задержании трех украинских "шпионов", один из которых якобы готовил теракт

Задержанные "признались", что им поставили задачу собирать информацию о стратегических объектах за вознаграждение - $10 тыс.

ФСБ заявила о задержании трех украинских "шпионов", один из которых якобы готовил теракт
Фото: vesti.ru

Федеральная служба безопасности РоSSийской Федерации заявила о задержании "нескольких сотрудников украинских разведслужб", двое из которых якобы собирали информацию о стратегических объектах, а третий - готовил теракт.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Задержаны два агента Службы безопасности Украины: Коваль Зиновий Зиновьевич, 1974 г.р., и его сын - Коваль Игорь Зиновьевич, 1999 г.р., которые прибыли на территорию РоSSии с целью сбора информации и осуществления фото- и видеосъемки стратегически важных предприятий жизнеобеспечения и объектов транспортной инфраструктуры", - сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Кроме того, в ФСБ также заявили о задержании "агента Главного управления разведки министерства обороны Украины, направленного на территорию РФ в целях совершения теракта".

"Житель Киевской области Целик Александр Викторович, 1998 г.р., признался, что был завербован и действовал по указанию подполковника Кирилловца Максима Леонидовича, 1988 г.р., начальника сектора - сотрудника оперативной группы оперативного отдела Спецрезерва ГУР МО Украины", - заявили в ЦОС.

В ФСБ не сообщили, когда и в каких регионах были задержаны "шпионы". Отмечается, что теракт планировалось совершить, взорвав два самодельных взрывных устройства общей массой 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.

По данным ЦОС, в автомобиле, который использовали отец и сын Ковали, было обнаружено короткоствольное и автоматическое оружие, а также средства индивидуальной защиты. Они направлены на экспертизу.

"Задержанные признались в том, что были завербованы действующим сотрудником УСБУ в Тернопольской области полковником Коваликом Василием Васильевичем, 1973 г.р., который поставил им задачу сбора информации о стратегических объектах за вознаграждение в сумме $10 тыс.", - заявили в спецслужбе.

Напомним, 23 ноября в Казани задержали молодого человека за подготовку к нападению на школу. В ФСБ заявили, что его якобы подстрекал житель Украины.

Ранее в оккупированном Россией Крыму по подозрению в шпионаже в пользу Украины задержали бывшего мэра Симеиза.

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