Глава МИД Венгрии после встречи с Кулебой: "Многое зависит от законопроекта о нацменьшинствах"

Петер Сиярто заявил, что в повестке дня – сложные вопросы.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что на повестке дня двусторонних отношений стоят сложные вопросы.

Соответствующее сообщение с общими фотографиями с Кулебой Сиярто обнародовал в Facebook. Встреча министров проходила в Риге, где заседали главы МИД стран НАТО. Украина была приглашена к участию, несмотря на то, что не является частью Альянса. Венгрия, как известно, неоднократно обещала блокировать переговоры о вступлении Украины в НАТО.

Петер Сиярто на встрече с Дмитрием Кулебой
Фото: Facebook Szijjarto Peter
Петер Сиярто на встрече с Дмитрием Кулебой

"Мы хотим, чтобы ситуация улучшилась, многое будет зависеть от законопроекта о национальных меньшинствах", – отметил Сиярто.

Он добавил: "Увидим, что в нем".

Дмитрий Кулеба после вчерашней встречи с венгерским коллегой отметил, что проинформировал Сиярто о ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях Украины и вдоль границы. В МИД Украины добавили, что "стороны согласились с общим пониманием, что, несмотря на отдельные сложные вопросы украинско-венгерских отношений, безопасность Украины - это также безопасность Венгрии и всего восточного фланга НАТО".

Напомним, что отношения между Украиной и Венгрией испортились в 2017 году, когда Верховная Рада приняла закон об образовании. Венграм показалось, что он ограничивает права их диаспоры в Закарпатской области. Поэтому МИД Венгрии начал блокировать участие Украины в мероприятиях НАТО.

В 2019 году Украина внесла поправки в закон об образовании, отсрочив до 1 сентября 2023 года действие разозлившей Венгрию языковой статьи, но Будапешт это не устроило. Сиярто также сказал, что Венгрия заблокирует вступление Украины в НАТО из-за языка.

В прошлом году во время местных выборов между странами разразился новый скандал, закончившийся взаимными вызовами послов стран на консультации в МИД, и, наконец, визитом Сиярто в Киев на переговоры. В этом же году между Украиной и Венгрией возникли недоразумения из-за венгерского контракта с "Газпромом" о поставках газа в обход Украины.

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