На Донбассе в результате обстрела Новотроицкого погиб военный

Оккупационные войска четыре раза нарушили режим тишины.

На Донбассе в результате обстрела Новотроицкого погиб военный
Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 1 декабря, на Донбассе со стороны роSSийско-оккупационных войск были зафиксированы четыре нарушения режима прекращения огня, одно из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В направлении Авдеевки оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Враг осуществил дистанционное минирование ПОМ-2 окрестностей населенного пункта Марьинка, в результате чего был ранен гражданский.

В районе Шумов роSSийские наемники совершили обстрел из минометов калибра 120 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В сторону Новотроицкого противник открывал огонь из стрелкового оружия.

В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - отметили в штабе.

По состоянию на 7 часов утра 2 декабря, нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, 30 ноября в течение суток на Донбассе были зафиксированы два нарушения режима прекращения огня со стороны роSSийских наемников.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Лукашенко назвал Крым "де-факто и де-юре роSSийским" и собрался с Путиным в СевастопольЛукашенко назвал Крым "де-факто и де-юре роSSийским" и собрался с Путиным в Севастополь
Переворот готовили сотрудник ФСБ и три перебежчика МВД, - журналист BuzzFeed МиллерПереворот готовили сотрудник ФСБ и три перебежчика МВД, - журналист BuzzFeed Миллер
Обвиняемый по делу пыточной "Изоляция" Евгений Бражников уехал из Украины
Зеленский о Дне памяти жертв голодоморов: мы являемся нацией, которую нельзя покорить даже тотальным голодомЗеленский о Дне памяти жертв голодоморов: мы являемся нацией, которую нельзя покорить даже тотальным голодом
В Киеве из-за запланированных акций усилили охрану и частично ограничили движение вокруг правительственного кварталаВ Киеве из-за запланированных акций усилили охрану и частично ограничили движение вокруг правительственного квартала
Блок рекламы


Похожие новости
Житель Марьинки получил ранения в результате обстрела со стороны ДонецкаЖитель Марьинки получил ранения в результате обстрела со стороны Донецка
Сутки на Донбассе прошли без потерь среди украинских военныхСутки на Донбассе прошли без потерь среди украинских военных
В штабе ООС показали последствия обстрела оккупантами Станицы ЛуганскойВ штабе ООС показали последствия обстрела оккупантами Станицы Луганской
Двое военных и гражданский получили ранения за сутки на ДонбассеДвое военных и гражданский получили ранения за сутки на Донбассе
Станица Луганская из-за обстрела частично осталась без светаСтаница Луганская из-за обстрела частично осталась без света
Украинский военный получил ранения на ДонбассеУкраинский военный получил ранения на Донбассе
Стало известно имя украинского бойца, погибшего вчера на ДонбассеСтало известно имя украинского бойца, погибшего вчера на Донбассе
На Донбассе оккупанты убили украинского военногоНа Донбассе оккупанты убили украинского военного
Зеленский обвинил журналиста Бутусова в смертях на Донбассе из-за публикации видео с BayraktarЗеленский обвинил журналиста Бутусова в смертях на Донбассе из-за публикации видео с Bayraktar
Оккупанты девять раз нарушили "тишину" на ДонбассеОккупанты девять раз нарушили "тишину" на Донбассе
Последние новости
Подгружаем последние новости