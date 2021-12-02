Глава Еврокомиссии предложила обсудить вопросы обязательной вакцинации в ЕС

"Треть населения Европы не вакцинирована. Это очень много".

Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйєн считает, что странам Европейского Союза следует обсудить вопросы обязательной вакцинации от коронавируса.

"Треть населения Европы не вакцинирована, это 150 миллионов человек. Это очень много", - сказала фон дер Ляйен в среду.

По данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваемости, по состоянию на начало декабря в Евросоюзе хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 получили 70,6% населения (319,9 млн человек), две – 66,2% (300,1 млн человек). Лучший уровень вакцинации – в Португалии (74,3% полностью вакцинированных), самый низкий – в Болгарии (25,4% полностью вакцинированных).

Фон дер Ляйен признала, что не все могут быть вакцинированы, например, маленькие дети или люди с определенными медицинскими осложнениями. Но, считает глава Еврокомиссии, подавляющее большинство может и должно быть вакцинировано. Поэтому было бы "понятно и уместно" подумать в ЕС о поощрении вакцинации и возможности обязательной иммунизации. "Это нуждается в обсуждении, это требует совместных действий, но дискуссия должна вестись", - сказала она.

Фон дер Ляйен уточнила, что это его личное мнение, а политику вакцинации определяют национальные правительства стран ЕС. Впрочем, по ее словам, Еврокомиссия предлагает сплоченно противодействовать росту показателей заражения COVID-19 и новому варианту коронавируса омикрон. Также фон дер Ляен предостерегла людей, не желающих вакцинироваться, от "огромных последствий для здоровья".

Напомним, что Украина в ноябре ввела обязательную вакцинацию для отдельных профессий, в частности учителей.

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