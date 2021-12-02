Франция ужесточает правила въезда из-за нового штамма коронавируса

Ограничение обязательно для всех, в том числе и для вакцинированных.

Правительство Франции с субботы, 4 декабря, ужесточает правила въезда в страну, чтобы снизить темпы распространения штамма коронавируса "Омикрон".

Об этом заявил спикер правительства Франции Габриэль Атталь, сообщает Ouest France.

По его словам, путешественники, желающие въехать на территорию Франции, теперь должны будут иметь результат ПЦР-теста. Срок его действия составляет всего 48 часов.

Для невакцинированных путешественников, прибывающих из ЕС , период действия отрицательного теста на коронавирус сокращается до 24 часов.

Ограничение обязательно для всех, в том числе и для вакцинированных.

Напомним, Соединенные Штаты с 8 ноября ужесточили правила въезда для путешествующих самолетами. Иностранные граждане, совершающие перелет в Соединенные Штаты, должны пройти полный курс вакцинации от COVID-19 и предоставить отрицательный тест на ковид до того, как сесть на борт самолета.