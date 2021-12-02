Кулеба проинформировал главу МИД Венгрии о ситуации в сфере безопасности на границе
Стороны согласились, что безопасность Украины – это также безопасность Венгрии и всего восточного фланга НАТО.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сиярто на полях министерского заседания НАТО в Риге.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
Дмитрий Кулеба проинформировал венгерского министра о ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях и вдоль государственной границы Украины в контексте продолжающейся вооруженной агрессии РоSSийской Федерации против Украины.
"Стороны согласились с общим пониманием, что, несмотря на отдельные сложные вопросы украинско-венгерских отношений, безопасность Украины - это также безопасность Венгрии и всего восточного фланга НАТО", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее президент РоSSии Владимир Путин наградил орденом Дружбы главу МИД Венгрии Петера Сиярто за большой вклад в развитие отношений с Россией.