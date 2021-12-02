Кулеба проинформировал главу МИД Венгрии о ситуации в сфере безопасности на границе

Стороны согласились, что безопасность Украины – это также безопасность Венгрии и всего восточного фланга НАТО.

Фото: МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сиярто на полях министерского заседания НАТО в Риге.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Дмитрий Кулеба проинформировал венгерского министра о ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях и вдоль государственной границы Украины в контексте продолжающейся вооруженной агрессии РоSSийской Федерации против Украины.

"Стороны согласились с общим пониманием, что, несмотря на отдельные сложные вопросы украинско-венгерских отношений, безопасность Украины - это также безопасность Венгрии и всего восточного фланга НАТО", - говорится в сообщении.