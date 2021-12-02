Переговоры с Путиным – это и есть предательство, - Турчинов

Руководитель Центрального штаба «Европейской Солидарности» считает, что парламент нужно переизбрать.

Переговоры с Путиным – это и есть предательство, - Турчинов
Фото: eurosolidarity.org

Александр Турчинов призвал демократические оппозиционные силы объединиться и создать совместный штаб для легитимной смены власти.

Через три года Владимир Зеленский так и не понял, что в Кремле понимают только позицию силы - об этом на Майдане во время выступления на митинге заявил Секретарь СНБО в 2014-2019 годах Александр Турчинов. Он также отметил, что «договорняк» с Путиным не пройдет, потому что украинцы этого не позволят, это и есть предательство и государственный переворот.

«Украинцы на передовой сегодня обеспечивают безопасность государства. Настоящие патриоты сегодня являются щитом, через который не переступит Путин. Это никак не может понять Зеленский», – отметил Турчинов.

«Украинцы не голосовали за тотальную коррупцию, за авторитаризм, не голосовали за ложь. За измену украинцы не голосовали, которую Зеленский хочет продвинуть из-за переговоров с Путиным. Именно это предательство, это унижение», – сказал Турчинов.

«Именно поэтому, – по его мнению, – нужно определиться, что делать с этой властью. Необходима полная ее перезагрузка и начать следует с досрочного прекращения полномочий парламента и избрания новой Верховной Рады. Мы это будем делать в соответствии с Конституцией, украинскими законами и правом».

По словам руководителя Центрального штаба «Европейской Солидарности», для того, чтобы навести порядок в родной стране и защитить ее, необходимо главное - единение нации. «Начать путь к этому единению мы должны, продемонстрировав единство оппозиционных демократических, патриотических сил. Настало время создания координационного совета объединенной оппозиции», - подчеркнул Александр Турчинов.

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