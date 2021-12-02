Украина просит ЕС о новой финансовой помощи, - Bloomberg

Исполнительный орган ЕС в ближайшие недели обсудит поддержку Украины с должностными лицами МВФ.

Украина обратилась к Европейскому Союзу с просьбой предоставить дополнительную финансовую помощь, которая должна помочь выполнять свои обязательства в условиях увеличения военных угроз РоSSии.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Мы официально обратились в Европейскую комиссию с просьбой о долгосрочной макрофинансовой программе для обеспечения стабильного финансирования на ближайшие годы", – приводит агентство слова Правительственного уполномоченного по вопросам управления государственным долгом Юрия Буцы.

Еврокомиссия может открыть для Украины трехлетнюю программу финансовой поддержки, которая будет выполняться параллельно с новой программой от Международного валютного фонда, сказал представитель комиссии.

Исполнительный орган ЕС в ближайшие недели обсудит поддержку Украины с должностными лицами МВФ , чтобы убедиться, что она отвечает условиям, установленным Фондом.

Напомним, 25 октября Украина получила от Европейской комиссии второй транш пятой программы макрофинансовой помощи в размере 600 млн. евро.