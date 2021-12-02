Житель Марьинки получил ранения в результате обстрела со стороны Донецка

Боевики запустили в сторону города противопехотные мины ПОМ-2.

Фото: Национальная полиция

Утром в среду, 1 декабря, в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований временно оккупированных районов Донецкой области был ранен житель прифронтовой Марьинки.

Об этом сообщается на сайте областного управления Национальной полиции и в сообщении пресс-центра ООС.

Около 11:40 боевики запустили в сторону Марьинки две противопехотные мины ПОМ-2. Одна из них взорвалась и ранила 41-летнего гражданского мужчину, находившегося за рулем автомобиля УАЗ-469. Он получил осколочное ранение голени.

Фото: Пресс-центр ООС

Об этом сообщили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, а Национальная полиция открыла по факту обстрела уголовное дело (ст.438 Уголовного кодекса, нарушение законов и обычаев войны).

Напомним, что 29 ноября в результате обстрела был ранен житель Станицы Луганской.

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