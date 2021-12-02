Венецианская комиссия направила замечания к закону о столице на 20 страницах, - Кличко

Много замечаний и от международных и европейских партнеров, подчеркнул мэр Киева.

Венецианская комиссия прислала свой вывод к тексту законопроекта о столице – 20 страниц замечаний. Об этом сообщил мэр Киева , лидер партии "УДАР" Виталий Кличко во время выступления на Киевском Форуме безопасности.

«Я обращался к высшему руководству, обращаюсь ко всем. На двадцати страницах поступили замечания Венецианской комиссии, много замечаний от наших международных, европейских партнеров. Мы должны прислушаться и тщательно доработать этот законопроект, с которым Киев и Украина будут дальше жить. Этот законопроект, который очень быстро хотят протолкнуть, разрушит систему управления городом», – заявил Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, что для принятия качественного законопроекта о столице центральная власть должна прислушаться к международным партнерам и доработать его.

"Я не хочу преувеличивать, но от Киева , сердца Украины зависит спокойствие, зависит развитие каждого города, поселка, потому что Киев - локомотив, и он показывает пример всем другим городам и регионам Украины", - отметил Кличко.