Признаками государственного переворота являются попытки власти атаковать демократию, - Порошенко

Также элементом путча, по мнению лидера "ЕС", является внедрение дистанционного голосования по интернету.

Признаками государственного переворота являются попытки власти атаковать демократию, - Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

Признаками государственного переворота являются попытки власти атаковать демократию в Украине. Об этом заявил экс-президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время выступления на Киевском Форуме по случаю 30-летия восстановленной Государственности и Свободы.

«Если не ошибаюсь, на сегодняшний день был анонсирован так называемый «государственный переворот». Я хотел бы извиниться перед нашими зарубежными партнерами за эту совершенно глупую шутку Зеленского. Это – пример грубой безответственности перед страной и перед миром», – сказал Порошенко.

«Но есть ли угроза на сегодняшний день украинской демократии, украинской государственности? Есть ли угроза европейскому выбору? Есть. Это попытки Зеленского построить в Украине режим по лекалам Путина и Лукашенко», – считает пятый Президент.

Он отметил, что власти посредством сомнительных законов хотят поставить медиа под тотальный контроль.

«Во время пресс-конференции Зеленский раскрыл планы о переносе на год, а может, на два парламентских выборов. Это ярко говорит о потере надежды Зеленского честно победить на этих выборах. Потому что в Конституции четко указана дата – октябрь 2023 года, нет двойного никакого толкования, а ему хочется пролонгировать пребывание у власти обанкротившейся команды», – констатирует Порошенко.

Также он считает элементом путча внедрение дистанционного голосования по Интернету.

«Это та технология, которая только что стала одним из инструментов на выборах в Государственную Думу РоSSийской Федерации. Инструмент Путина. И обнародованные сегодня результаты опроса общественного мнения четко показывают – большинство украинцев, почти две трети, категорически против такого новшества. Но это не останавливает Зеленского», – говорит лидер «Евросолидарности».

Также Порошенко считает, что офис Президента хочет поставить под контроль Конституционный Суд.

«При отсутствии вакансий они назначили двух новых судей, «на сто процентов своих» и на сто процентов незаконных для того, чтобы проштамповать решения по захвату государственной власти, которые есть в голове Зеленского. Чтобы вернуть, как Янукович, старую редакцию Конституции», – считает Петр Порошенко.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Лукашенко назвал Крым "де-факто и де-юре роSSийским" и собрался с Путиным в СевастопольЛукашенко назвал Крым "де-факто и де-юре роSSийским" и собрался с Путиным в Севастополь
Переворот готовили сотрудник ФСБ и три перебежчика МВД, - журналист BuzzFeed МиллерПереворот готовили сотрудник ФСБ и три перебежчика МВД, - журналист BuzzFeed Миллер
Обвиняемый по делу пыточной "Изоляция" Евгений Бражников уехал из Украины
Зеленский о Дне памяти жертв голодоморов: мы являемся нацией, которую нельзя покорить даже тотальным голодомЗеленский о Дне памяти жертв голодоморов: мы являемся нацией, которую нельзя покорить даже тотальным голодом
В Киеве из-за запланированных акций усилили охрану и частично ограничили движение вокруг правительственного кварталаВ Киеве из-за запланированных акций усилили охрану и частично ограничили движение вокруг правительственного квартала
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко призвал к объединению антипутинские силы в УкраинеПорошенко призвал к объединению антипутинские силы в Украине
Арахамия заявил, что СБУ через несколько недель может предоставить "интересные новости" по подготовке госпереворотаАрахамия заявил, что СБУ через несколько недель может предоставить "интересные новости" по подготовке госпереворота
За подготовкой госпереворота в Украине стоит РоSSия. Безусловно, - Шмыгаль в интервью ReutersЗа подготовкой госпереворота в Украине стоит РоSSия. Безусловно, - Шмыгаль в интервью Reuters
Барбадос вышел из-под власти британской короны, став республикойБарбадос вышел из-под власти британской короны, став республикой
СБУ открыла производство по факту подготовки гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной властиСБУ открыла производство по факту подготовки гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти
Порошенко поедет в США, чтобы восстановить проукраинскую коалициюПорошенко поедет в США, чтобы восстановить проукраинскую коалицию
Порошенко заявил, что покупка электроэнергии у Беларуси – это ловушка для УкраиныПорошенко заявил, что покупка электроэнергии у Беларуси – это ловушка для Украины
Бывший топ-чиновник МВД Грицак опроверг свое участие в подготовке переворотаБывший топ-чиновник МВД Грицак опроверг свое участие в подготовке переворота
Порошенко: наша обязанность - рассказывать о ГолодомореПорошенко: наша обязанность - рассказывать о Голодоморе
Зеленский считает, что у Порошенко было "биполярное расстройство" в вопросах назначения должностных лиц времен ЯнуковичаЗеленский считает, что у Порошенко было "биполярное расстройство" в вопросах назначения должностных лиц времен Януковича
Последние новости
Подгружаем последние новости