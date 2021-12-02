Признаками государственного переворота являются попытки власти атаковать демократию, - Порошенко

Признаками государственного переворота являются попытки власти атаковать демократию в Украине. Об этом заявил экс-президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время выступления на Киевском Форуме по случаю 30-летия восстановленной Государственности и Свободы.

«Если не ошибаюсь, на сегодняшний день был анонсирован так называемый «государственный переворот». Я хотел бы извиниться перед нашими зарубежными партнерами за эту совершенно глупую шутку Зеленского. Это – пример грубой безответственности перед страной и перед миром», – сказал Порошенко.

«Но есть ли угроза на сегодняшний день украинской демократии, украинской государственности? Есть ли угроза европейскому выбору? Есть. Это попытки Зеленского построить в Украине режим по лекалам Путина и Лукашенко», – считает пятый Президент.

Он отметил, что власти посредством сомнительных законов хотят поставить медиа под тотальный контроль.

«Во время пресс-конференции Зеленский раскрыл планы о переносе на год, а может, на два парламентских выборов. Это ярко говорит о потере надежды Зеленского честно победить на этих выборах. Потому что в Конституции четко указана дата – октябрь 2023 года, нет двойного никакого толкования, а ему хочется пролонгировать пребывание у власти обанкротившейся команды», – констатирует Порошенко.

Также он считает элементом путча внедрение дистанционного голосования по Интернету.

«Это та технология, которая только что стала одним из инструментов на выборах в Государственную Думу РоSSийской Федерации. Инструмент Путина. И обнародованные сегодня результаты опроса общественного мнения четко показывают – большинство украинцев, почти две трети, категорически против такого новшества. Но это не останавливает Зеленского», – говорит лидер «Евросолидарности».

Также Порошенко считает, что офис Президента хочет поставить под контроль Конституционный Суд.

«При отсутствии вакансий они назначили двух новых судей, «на сто процентов своих» и на сто процентов незаконных для того, чтобы проштамповать решения по захвату государственной власти, которые есть в голове Зеленского. Чтобы вернуть, как Янукович, старую редакцию Конституции», – считает Петр Порошенко.