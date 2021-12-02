В среду, 1 декабря, на границе между Ираном и Афганистаном произошли боевые действия.

По сообщению иранского агентства "Тасним", вооруженное столкновение произошло из-за недоразумений между пограничниками и талибами.

Иранские власти якобы построили в нескольких сотнях метров от границы с Афганистаном ограждение для борьбы с контрабандистами. В среду группа иранских фермеров зашла за этот забор, и талибы восприняли это как нарушение границы, хотя люди все еще находились на территории Ирана.

В этой связи силы талибов открыли огонь по иранцам. Иранские пограничники нанесли ответный удар.

Другое иранское агентство "Фарс" приводит другую версию, в которой талибы вообще не фигурируют. Вооруженный конфликт произошел якобы на участке границы, который силы "Талибана" еще не взяли под контроль.

Вооруженное столкновение привело к человеческим жертвам, но длилось недолго.

Оба издания опровергли слухи о захвате нескольких пограничных застав Ирана.