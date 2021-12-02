Кулеба назвал нелегитимным предложение Путина обсудить гарантии нерасширения НАТО на восток

"РоSSия не имеет права высказываться в соответствующих дискуссиях".

Кулеба назвал нелегитимным предложение Путина обсудить гарантии нерасширения НАТО на восток
Фото: mfa.gov.ua

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал нелегитимным предложение президента РоSSии Владимира Путина обсудить гарантии нерасширения НАТО на восток.

Об этом он сказал на пресс-конференции после встречи глав МИД стран НАТО, в которой он также принимал участие.

"РоSSия не может помешать Украине сблизиться с НАТО и не имеет права высказываться в соответствующих дискуссиях. Любое роSSийское предложение обсудить с НАТО или США или другими странами любые так называемые гарантии того, что альянс не расширится на восток, нелегитимны", - цитирует Кулебу "РБК-Украина".

Напомним, что на прошлой неделе приближенный к Кремлю политолог Федор Лукьянов почти прямым текстом заявил, что РоSSия нападет на Украину, если не получит гарантий того, что она не вступит в НАТО.

"Проблема, приведшая к роSSийско-грузинской войне в 2008 году, может возникнуть снова. Отсутствие формальных гарантий со стороны НАТО в сочетании с политико-идеологическим, а частично и военным накачиванием лояльных партнеров – ситуация бесконечной серой зоны. Когда Путин говорит о "напряжении", которое нужно поддерживать, он подразумевает постоянное напоминание: неаккуратность в этой зоне чревата наихудшими последствиями", - написал он в своей статье в журнале "РоSSия в глобальной политике".

В среду, 1 декабря, президент Владимир Путин озвучил это требование официально. На церемонии вручения верительных грамот послами, среди которых были представители стран НАТО, роSSийский лидер сказал, что требует гарантии нерасширения альянса на восток.

С 2019 года в Конституции Украины записан курс на членство в НАТО и ЕС. Последние социологические опросы свидетельствуют, что большинство населения, свободных от оккупации регионов Украины, поддерживают вступление Украины в альянс.

В июне 2021 года участники саммита НАТО подтвердили решение принять Украину и Грузию в альянс.

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