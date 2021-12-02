Кулеба назвал нелегитимным предложение Путина обсудить гарантии нерасширения НАТО на восток

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал нелегитимным предложение президента РоSSии Владимира Путина обсудить гарантии нерасширения НАТО на восток.

Об этом он сказал на пресс-конференции после встречи глав МИД стран НАТО, в которой он также принимал участие.

"РоSSия не может помешать Украине сблизиться с НАТО и не имеет права высказываться в соответствующих дискуссиях. Любое роSSийское предложение обсудить с НАТО или США или другими странами любые так называемые гарантии того, что альянс не расширится на восток, нелегитимны", - цитирует Кулебу "РБК-Украина".

Напомним, что на прошлой неделе приближенный к Кремлю политолог Федор Лукьянов почти прямым текстом заявил, что РоSSия нападет на Украину, если не получит гарантий того, что она не вступит в НАТО.

"Проблема, приведшая к роSSийско-грузинской войне в 2008 году, может возникнуть снова. Отсутствие формальных гарантий со стороны НАТО в сочетании с политико-идеологическим, а частично и военным накачиванием лояльных партнеров – ситуация бесконечной серой зоны. Когда Путин говорит о "напряжении", которое нужно поддерживать, он подразумевает постоянное напоминание: неаккуратность в этой зоне чревата наихудшими последствиями", - написал он в своей статье в журнале "РоSSия в глобальной политике".

В среду, 1 декабря, президент Владимир Путин озвучил это требование официально. На церемонии вручения верительных грамот послами, среди которых были представители стран НАТО, роSSийский лидер сказал, что требует гарантии нерасширения альянса на восток.

С 2019 года в Конституции Украины записан курс на членство в НАТО и ЕС . Последние социологические опросы свидетельствуют, что большинство населения, свободных от оккупации регионов Украины, поддерживают вступление Украины в альянс.

В июне 2021 года участники саммита НАТО подтвердили решение принять Украину и Грузию в альянс.