Лидер антивакцинаторов Стахив вышел из СИЗО под залог

Его поклонники собрали почти миллион гривен.

Лидер антивакцинаторов Стахив вышел из СИЗО под залог
Фото: YouTube / Права человека

Львовянин Остап Стахив, считающийся лидером антивакцинаторского движения в Украине и подозреваемый в подготовке к свержению власти, в среду, 1 декабря, вышел из СИЗО под залог миллиона гривен.

Об этом сообщается на каналах связанного с ним движения "Права человека".

Деньги на залог собрали его поклонники.

В преддверии выхода на свободу Галицкий районный суд Львова обязал Стахива пройти судебно-психиатрическую экспертизу в областной психиатрической больнице. Он будет там в общей палате, имея возможность свободно выходить общаться с посетителями и пользоваться телефоном.

Напомним, 16 ноября СБУ объявила Стахиву подозрение и заявила, что он вел переписку о захвате власти в Украине с гражданами РоSSии.

Стахиву инкриминировали ст. 109 Уголовного кодекса, то есть действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти. Эта статья предусматривает до 10 лет тюрьмы. 18 ноября Остапа Стахива заключили под стражу с залогом в размере 998 тысяч гривен. У стен суда в этот день, как и накануне, когда Стахив на заседание не явился, собрались сотни его сторонников.

Самого Стахива на суд во Львов СБУ доставила из Закарпатья, где он якобы решил подлечиться, потому что не имеет "доверия к львовским медикам".

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