Во время обыска у Кивы нашли золото и картину, на которой он в образе Муссолини, - Bihus.Info

На другой картине Кива вместе с Медведчуком и Рабиновичем изображены в образе главных персонажей советского фильма "Кавказская пленница".

Во время обыска в доме народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ильи Кивы нашли золотые слитки и картину, на которой он изображён в образе итальянского фашистского диктатора Бенито Муссолини.

Об этом сообщает Bihus.Info.

Источники журналистов среди правоохранителей рассказали, что в ходе недавних обысков обнаружили в доме Кивы около десятка слитков золота на сумму более 1 миллиона гривень.

Также в доме Кивы нашли наличными более 1,1 миллиона гривень и более 500 тысяч долларов. Еще более 300 тысяч гривень обнаружили у него в автомобиле. Ни одной из этих сумм денег и драгоценностей нет в декларации народного депутата.

Кроме того, были обнаружены две картины. На одной из них Кива изображён в образе итальянского фашистского диктатора Бенито Муссолини. На другой – Кива вместе со своими однопартийцами Виктором Медведчуком и Вадимом Рабиновичем изображены в образе главных персонажей советского фильма "Кавказская пленница". Обе картины раньше продавала на своей facebook-cтранице руководительница пророSSийского издания "Страна.юа" Светлана Крюкова.

Картина, на которой Илья Кива, Виктор Медведчук и Вадим Рабинович представлены в образе персонажей фильма "Кавказская пленница"

Ранее Кива заявлял, что является лидером антифашистского движения в Украине. 15 октября он обнародовал видео, на котором стреляет из автомата в воздух на фоне фейерверка. Кива объяснил, что так он празднует гибель Степана Бандеры, которого 15 октября 1959 в Мюнхене убил советский агент КГБ Богдан Сташинский. После этого против Кивы открыли уголовное дело за стрельбу из автомата.

После того, как глава МВД издал приказ о лишении Кивы наградного оружия, нардеп заявил, что его лишили звания кандидата наук.

Напомним, что, по данным журналистов, Илья Кива живет в трехэтажном имении в Козине стоимостью 21 миллион гривень. Ни дома, ни расходов на него нет в декларации политика.