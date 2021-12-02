ЛаВРУН фюрера РФ обвинил Украину во "все более наглом" отношении к РоSSии

РоSSийский министр выступил против законопроекта о переходном периоде.

Лавров обвинил Украину во "все более наглом" отношении к РоSSии
Фото: YouTube / Рада федерації

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления в верхней палате роSSийского парламента в среду, 1 декабря, обвинил Украину в "все более наглом" отношении к РоSSии.

Об этом он сказал, комментируя решение опубликовать конфиденциальную дипломатическую переписку с Францией и Германией по Украине.

"Они [Франция и Германия] нам уже много лет обещают повлиять на Киев, чтобы его как-то вразумили, но ничего не происходит, и наоборот, Киев становится все более и более наглым, я бы сказал, в своей агрессивности по отношению к Минским договоренностям, к РоSSийской Федерации", - сказал роSSийский министр.

Он добавил, что РоSSия не собирается отказываться от Минских договоренностей и "никогда не скажет: ну все умерла так умерла".

Во время своего выступления Лавров также упомянул украинский законопроект о переходном периоде. По его словам, лидеры Германии и Франции лично заверили президента РоSSии Владимира Путина, что сделают все возможное, чтобы этот закон не был принят.

"Украинцы ничтоже сумняшеся отправили этот закон в Совет Европы, в Венецианскую комиссию, которые, несмотря на обозначенную нашими членами Венецианской комиссии позицию, а именно, что закон прямо противоречит минским договоренностям и соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН, не учли этот аргумент вообще", - заявил он.

Напомним, что президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции 26 ноября сказал, что западные союзники Украины и РоSSийская Федерация выступают против принятия закона о переходном периоде на Донбассе и в Крыму в нынешнем его виде. По словам президента, принятие этого законопроекта чревато эскалацией конфликта.

Еще одну "красную линию" РоSSия официально очертила 1 декабря. Путин на церемонии вручения верительных грамот послами, среди которых были представители стран НАТО, сказал, что требует гарантий того, что Украина не станет членом альянса.

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