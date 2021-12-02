Переговоры с Путиным должны проходить только при свидетелях, - Аваков

По мнению экс-главы МВД, с Путиным лучше встретиться в Нормандском формате.

Переговоры с Путиным должны проходить только при свидетелях, - Аваков
Фото: mvs.gov.ua

Вероятные переговоры Украины с Россией должны проходить только при присутствии международных партнёров Украины, в частности, в Нормандском формате. Об этом экс-глава МВД Арсен Аваков заявил в ходе 12-го Киевского Форума по безопасности в среду в Киеве.

«Мне нравится формат переговоров с Россией рядом с нашими друзьями. Переговоры с агрессором обязательно должны проходить при свидетелях. И повестка дня таких переговоров должна быть продиктована Украиной. Тогда я понимаю это», – сказал он.

Арсен Аваков отметил, что у президента РФ Владимира Путина собственное представление об Украине, и нет смысла проводить личные переговоры.

«Придёт время – будем говорить с Россией, другой Россией. А сейчас будем говорить с путинским режимом вместе, например, в Нормандском формате, по повестке дня, которую будет диктовать украинское общество. Независимость Украины, уважение её территориальной целостности, границ, прав. Все. Нам больше ничего не нужно от РоSSии», – подытожил он.

Напомним, ранее во время ежегодного обращения к Верховной Раде президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без прямых переговоров с Россией войну остановить невозможно.

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