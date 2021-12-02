Кличко назвал "крайне угрожающей" тенденцию к сворачиванию местного самоуправления

Самое главное, что нужно сделать для безопасности Украины – объединить усилия, обмениваться мнениями и не повторять ошибок 8-летней давности. Об этом заявил лидер «УДАРа», мэр Киева Виталий Кличко, выступая на Киевском Форуме Безопасности.

«Нам нужен честный разговор с обществом о вызовах перед нашей страной: бедность, энергетическая зависимость, пандемия, роSSийская агрессия. Ключевая задача для безопасности нашей страны – объединить усилия, выслушивать мнения. Потому что каждая ошибка будет очень дорого стоить стране. Ключевой вызов, который сегодня есть – безопасность. Особенно сейчас, когда у границ Украины 90 тысяч военных РФ . Чего они ждут, можно догадаться. И еще одно важное направление для развития безопасности – развитие громад. Ведь от успеха громад зависит успех страны. А самый лучший ответ нашим восточным соседям – быть успешной европейской страной», - заявил лидер «УДАРа».

Кличко отметил, что тенденция к сворачиванию полномочий местного самоуправления является угрожающей.

«Я и мои коллеги по АГУ убеждены, что сейчас крайне сложные времена для местного самоуправления. Сегодня мы видим попытку свернуть процессы децентрализации и ограничить полномочия местного самоуправления. Проект изменений Конституции, предложенный властной командой, предусматривает право парламента и президента передавать полномочия местного самоуправления префектам, назначенным президентом. Префекты получают возможности останавливать выполнение решений местного самоуправления. А у президента есть возможность останавливать деятельность местных советов, избранных жителями общины. Речь идет о попытке вновь построить жесткую вертикаль власти. И снова, как и при Януковиче, видим наступление на свободу слова. Видим неприятие какой-либо критики. Мы помним те времена в 2013-2014, но ничем хорошим это не закончилось», - пояснил политик.

Лидер «УДАРа» поблагодарил международных партнеров, которые продолжают поддерживать Украину в условиях роSSийской агрессии.