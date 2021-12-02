Фюрер РФ требует от НАТО гарантий нерасширения "на восток"

Президент РФ Владимир Путин предлагает начать "предметные переговоры" о достижении юридических гарантий нерасширения НАТО на восток. Об этом он заявил во время мероприятия в Кремле, пишет РБК.

По словам Путина, РоSSия намерена добиться "надежных и длительных гарантий безопасности" и в переговорах с США и странами-союзниками будет "настаивать на наработке конкретных договоренностей, исключающих продвижение НАТО на восток". На восток – значит и в Украину.

Президент РФ подчеркнул, что требует именно юридических, а не устных гарантий.

РоSSийский глава заявил, что на западных границах РФ растет напряжение, "достаточно посмотреть, насколько близко к границам продвинулась военная инфраструктура Североатлантического альянса". В ответ на это, говорит президент страны-агрессора, РФ принимает "адекватные военно-технические меры". Он также в очередной раз сказал, что РоSSия "никому не угрожает".

Напомним, что курс Украины в НАТО закреплен в Конституции. Правительство имплементирует натовские эталоны в свое законодательство, а блок выражает поддержку на фоне роSSийской агрессии.