Зеленский присвоил звание Героя Украины добровольцу "Правого сектора" с позывным "Да Винчи"

Дмитрий Коцюбайло ушел на войну с Майдана.

Фото: Lb.ua

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" командиру 1-й отдельной штурмовой роты ДУК "Правый сектор" Дмитрию Коцюбайло.

Как отмечается в обнародованном на сайте главы государства указе, доброволец удостоен этого звания "за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

Защитник Украины получил высшую государственную награду из рук президента в Раде, где Владимир Зеленский выступал с ежегодным посланием.

Доброволец Дмитрий Коцюбайло, известный по позывному "Да Винчи", в 21 год стал самым молодым командиром своей роты. Он уже восьмой год воюет против роSSийских кафиров на Донбассе. Четыре года назад Дмитрий был награжден орденом "Народный Герой Украины", сообщил народный депутат Роман Лозинский.

Герой Украины Дмитрий Коцюбайло и народный депутат Роман Лозинский
Фото: facebook.com/lozynskyi.roman
Герой Украины Дмитрий Коцюбайло и народный депутат Роман Лозинский

"Русские террористы подгорают от одного лишь упоминания его позывного... Радуюсь, что наша страна начала награждать достойных еще при жизни, а не только тех, кто положил его за родную землю", – написал в фейсбуке нардеп от "Голоса"

Напомним, 29 августа, Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины двум погибшим защитникам - это боец Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Святослав Горбенко, погибший 3 октября 2014 года во время обороны Донецкого аэропорта, спасая травмированного побратима, и солдат Виктор Гурняк, погибший 19 октября 2014 года, когда под минометным обстрелом вывозил раненых в районе 32-го блокпоста вблизи поселка Смиле Луганской области.

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