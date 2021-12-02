В Кировоградской области в ноябре переименовали последнюю улицу имени "единороски" Терешковой

Теперь она называется Мира.

В Кировоградской области в селе Казацкое переименовали последнюю в области улицу, названную в честь космонавтки, депутата "Единой РоSSии" Валентины Терешковой. Об этом LB.ua стало известно из ответа на запрос, полученный 30 ноября.

Решение о переименовании было принято 12 ноября на решении сессии Петровского поселкового совета. В Кировоградской области было три улицы Терешковой – в селах Созоновка и Бовтышка. Сейчас они называются Вишневыми.

Фото: Lb.ua

"Теперь главное дожать городские власти Подольска, которые отказываются переименовывать улицу Терешковой. Даже провели опрос советских сторонников, чтобы не переименовывать улицы", – прокомментировал координатор проекта "Декоммунизация.Украина" Вадим Позняков.

Напомним, космонавтка Валентина Терешкова голосовала 1 марта 2014 года за оккупацию Крыма, а также она выступила инициатором обнуления сроков президентства Владимира Путина в 2020 году.

Улицы в честь Валентины Терешковой подпадают под действие Закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики", поскольку она в 1970-1990 годах была членом ревизионной комиссии ЦК КПСС.