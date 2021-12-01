Адвокатская совещательная группа обнародовала фильм с полной реконструкцией разгона Майдана 30 ноября 2013

Адвокатская совещательная группа обнародовала документальный фильм "Разгон Майдана".

На странице группы в Facebook отмечается, что это – посекундная реконструкция событий разгона протестующих, который произошел 30 ноября 2013 года.

"Она собрана из 4000 файлов - это почти 100 гигабайт фото и видео очевидцев. События ночи, после которой Евромайдан превратился в Революцию Достоинства", - говорится в сообщении.

Автором фильма стал Юрий Гончарук.

Напомним, 30 ноября 2013 года силовики впервые массированно применили силу к участникам Евромайдана. Судебные процессы по этим событиям рассматривались по нескольким эпизодам, в частности, по экс-главе Киевской госадминистрации Александру Попову, начальнику управления общественной безопасности ГУМВД Украины в городе Киеве Олегу Мариненко, пяти сотрудникам "Беркута".

В ту ночь "беркутовцы" оцепили стелу на Майдане Незалежности, под которой стояли митингующие, и начали избивать людей. Некоторых из пострадавших задерживали. Официальной причиной действующие тогда власти назвали необходимость установить на Майдане новогоднюю елку.