Ермак оценил угрозу полномасштабной эскалации со стороны РоSSии
"Скажу так: риски высоки, но я надеюсь, что этого не произойдет".
Глава Офиса президента Андрей Ермак считает высокими риски полномасштабной эскалации со стороны РоSSийской Федерации. Но он надеется, что этого не произойдет.
Об этом руководитель ОП заявил в интервью РБК-Украина.
"Скажу так: риски высоки, но я надеюсь, что этого не произойдет", – сказал Андрей Ермак.
Глава ОП также озвучил мнение о том, зачем все это Кремлю. По его словам, вся мотивация в большой политике – большие интересы, и о них можно только догадываться.
"Я считаю, мы делаем все, в том числе, на дипломатической арене. Об этом не принято много говорить, но поверьте, мы делаем все возможное. И мы испытываем огромное уважение к нашему президенту и нашей стране. Все ценят его честность и считают его сильным лидером. И потому сегодня все, что планируется руководством Украины, проходит в рамках практически ежедневных консультаций с другими мировыми лидерами", - заявил он.
Ермак обратил особое внимание, что сегодня у Украины налажены партнерские отношения со странами и объединениями, играющими ключевую роль - США, Великобритания, Турция, Франция, Германия и ЕС в целом.
Напомним, на прошлой неделе начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил о том, что РоSSия накопила около 92 тыс. военных вблизи границ Украины и может готовить наступление на январь-февраль.
22 ноября секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам визита в Канаду сообщил, что государства-партнеры Украины заверили помощь в случае нового наступления РоSSии. В СНБО пока не видят угроз широкомасштабного вторжения роSSийских войск в Украину, хотя не исключают изменения ситуации.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вариант вторжения в Украину находится в Москве "на столе". О принятии окончательного решения неизвестно, потому что РоSSия отказывается прозрачно объяснить свои действия и военные продвижения.
30 ноября президент РоSSии Владимир Путин высказался по поводу вероятной военной угрозы для Украины со стороны РФ. Он заявил, что о "вероятном введении" роSSийских войск в Украину говорили еще в начале года, однако этого до сих пор не произошло. Президент РФ убежден, что "все будет хорошо".