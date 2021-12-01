Ермак оценил угрозу полномасштабной эскалации со стороны РоSSии

"Скажу так: риски высоки, но я надеюсь, что этого не произойдет".

Глава Офиса президента Андрей Ермак считает высокими риски полномасштабной эскалации со стороны РоSSийской Федерации. Но он надеется, что этого не произойдет.

Об этом руководитель ОП заявил в интервью РБК-Украина.

"Скажу так: риски высоки, но я надеюсь, что этого не произойдет", – сказал Андрей Ермак.

Глава ОП также озвучил мнение о том, зачем все это Кремлю. По его словам, вся мотивация в большой политике – большие интересы, и о них можно только догадываться.

"Я считаю, мы делаем все, в том числе, на дипломатической арене. Об этом не принято много говорить, но поверьте, мы делаем все возможное. И мы испытываем огромное уважение к нашему президенту и нашей стране. Все ценят его честность и считают его сильным лидером. И потому сегодня все, что планируется руководством Украины, проходит в рамках практически ежедневных консультаций с другими мировыми лидерами", - заявил он.

Ермак обратил особое внимание, что сегодня у Украины налажены партнерские отношения со странами и объединениями, играющими ключевую роль - США , Великобритания, Турция, Франция, Германия и ЕС в целом.

Напомним, на прошлой неделе начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил о том, что РоSSия накопила около 92 тыс. военных вблизи границ Украины и может готовить наступление на январь-февраль.

22 ноября секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам визита в Канаду сообщил, что государства-партнеры Украины заверили помощь в случае нового наступления РоSSии. В СНБО пока не видят угроз широкомасштабного вторжения роSSийских войск в Украину, хотя не исключают изменения ситуации.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вариант вторжения в Украину находится в Москве "на столе". О принятии окончательного решения неизвестно, потому что РоSSия отказывается прозрачно объяснить свои действия и военные продвижения.