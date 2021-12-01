Почти 66% украинцев не хотят выбирать власть через интернет, - КМИС

Больше всего поклонников онлайн-выборов в самой молодой возрастной группе опрошенных.

65,9% украинцев негативно относятся к возможному введению дистанционного голосования через Интернет. О положительном отношении заявили 29% опрошенных.

Таковы результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии 26-29 ноября.

"Хотя среди всех возрастов преобладает негативное отношение, но чем младше респонденты, тем лучше отношение к дистанционному голосованию через интернет", - отмечают социологи.

В частности, в самой молодой возрастной группе (от 18 до 29 лет) дистанционное голосование поддерживают 42,5% опрошенных (против 54,5%), а в старшей (от 60 лет) – только 16,8% (против 76,8%) .

Напомним, во время пресс-марафона на прошлой неделе президент Владимир Зеленский сообщил, что вопросы цифровых выборов в Украине прорабатываются с Apple и Microsoft . Глава государства отметил, что в случае проведения выборов в онлайне, традиционный поход на участок никто не будет отменять.

30 ноября президент сообщил о подписании меморандума о взаимопонимании между Минцифрой и американской компанией Apple . По словам Зеленского, Украина станет второй страной в мире [после США], которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple .

Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров 1 203 респондентов в возрасте 18 лет и более, проживающих во всех регионах Украины, подконтрольных правительству. Выборка репрезентативная, статистическая погрешность с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1 не превышает 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 12% и 1,4% – для показателей, близких к 5%.