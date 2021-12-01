Из Беларуси обстреляли территорию Польши из пневматического оружия

Минбороны Польши вызвало военного атташе Беларуси в Варшаве.

Из Беларуси обстреляли территорию Польши из пневматического оружия
Фото: twitter.com/MON_GOV_PL

Ночью 1 декабря с территории Беларуси из пневматического оружия были обстреляны прожекторные мачты на польской стороне границы. В связи с инцидентом в Минбороны Польши был вызван военный атташе Беларуси в Варшаве.

Как сообщило польское оборонное ведомство, в окрестностях Тересполя были обстреляны осветительные мачты, установленные польскими военными на границе с Беларусью.

"Лампы были уничтожены в результате выстрелов из пневматического оружия. Обстрел велся с территории Беларуси", - говорится в сообщении.

Фото: twitter.com/MON_GOV_PL

Фото: twitter.com/MON_GOV_PL

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак назвал инцидент вблизи Тересполя провокацией белорусских служб.

Это не первое проявление агрессии со стороны белорусских силовиков на польской границе. Ранее фиксировали демонстративную перезарядку оружия, направление оружия в сторону поляков, выстрелы в воздух. Кроме того, белорусы активно помогают мигрантам уничтожать заграждения на границе, бросают камни в сторону поляков.

Ранее в польской пограничной службе сообщали, что во время штурма границы мигрантами из Беларуси пострадали четверо польских военных. Мигранты бросали в поляков камни, ветви деревьев, применяли перечный газ. В то же время белорусские службы ослепляли поляков лазерами.

В ходе столкновений с вооруженными камнями мигрантами на границе Польши и Беларуси девять польских правоохранителей получили травмы. Одного полицейского госпитализировали с подозрением на перелом черепа после удара.

25 ноября президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что благодаря слаженным и четким действиям европейских лидеров удалось практически остановить поток мигрантов в Беларусь. Его заявление последовало после того, как представители 27 стран ЕС утвердили расширение санкций против Беларуси.

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