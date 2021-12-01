Зеленский внесет законопроект об экономическом паспорте – украинские дети получат собственные счета

Средства можно будет потратить на обучение и покупку жилья.

Президент Владимир Зеленский до 10 декабря подаст в парламент законопроект об экономическом паспорте. Благодаря ему украинские дети получат собственные счета, которые будут пополняться от средств, полученных за пользование украинскими недрами.

В частности, это средства, запланированные на получение от принятого вчера законопроекта 5600, сообщил президент во время выступления в парламенте.

"Вчера мы проголосовали очень важный закон 5600, который увеличивает ренту – плату за использование природных ресурсов Украины. Мы направим эти средства на наших детей. До 10 декабря впервые я вношу законопроект об экономическом паспорте украинца. До 10 декабря. Согласно ему, средства, плата за использование наших недр, будет накапливаться на счетах детей-украинцев", – заявил он.

После достижения совершеннолетия украинцы смогут потратить эти деньги на образование в Украине или покупку собственного жилья.

Напомним, о планировании экономического паспорта президент говорил еще в июне этого года. Он анонсировал, что каждый ребенок в Украине будет получать процент от добычи полезных ископаемых из украинских недр. Эти средства можно будет использовать на обучение в украинских вузах.