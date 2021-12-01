Зеленский внесет законопроект об экономическом паспорте – украинские дети получат собственные счета

Средства можно будет потратить на обучение и покупку жилья.

Зеленский внесет законопроект об экономическом паспорте – украинские дети получат собственные счета
Фото: Lb.ua

Президент Владимир Зеленский до 10 декабря подаст в парламент законопроект об экономическом паспорте. Благодаря ему украинские дети получат собственные счета, которые будут пополняться от средств, полученных за пользование украинскими недрами.

В частности, это средства, запланированные на получение от принятого вчера законопроекта 5600, сообщил президент во время выступления в парламенте.

"Вчера мы проголосовали очень важный закон 5600, который увеличивает ренту – плату за использование природных ресурсов Украины. Мы направим эти средства на наших детей. До 10 декабря впервые я вношу законопроект об экономическом паспорте украинца. До 10 декабря. Согласно ему, средства, плата за использование наших недр, будет накапливаться на счетах детей-украинцев", – заявил он.

После достижения совершеннолетия украинцы смогут потратить эти деньги на образование в Украине или покупку собственного жилья.

Напомним, о планировании экономического паспорта президент говорил еще в июне этого года. Он анонсировал, что каждый ребенок в Украине будет получать процент от добычи полезных ископаемых из украинских недр. Эти средства можно будет использовать на обучение в украинских вузах.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Лукашенко назвал Крым "де-факто и де-юре роSSийским" и собрался с Путиным в СевастопольЛукашенко назвал Крым "де-факто и де-юре роSSийским" и собрался с Путиным в Севастополь
Переворот готовили сотрудник ФСБ и три перебежчика МВД, - журналист BuzzFeed МиллерПереворот готовили сотрудник ФСБ и три перебежчика МВД, - журналист BuzzFeed Миллер
Обвиняемый по делу пыточной "Изоляция" Евгений Бражников уехал из Украины
Зеленский о Дне памяти жертв голодоморов: мы являемся нацией, которую нельзя покорить даже тотальным голодомЗеленский о Дне памяти жертв голодоморов: мы являемся нацией, которую нельзя покорить даже тотальным голодом
В Киеве из-за запланированных акций усилили охрану и частично ограничили движение вокруг правительственного кварталаВ Киеве из-за запланированных акций усилили охрану и частично ограничили движение вокруг правительственного квартала
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский вносит законопроект о множественном гражданстве: "Нас 65 миллионов"Зеленский вносит законопроект о множественном гражданстве: "Нас 65 миллионов"
"Мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией", – Зеленский"Мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией", – Зеленский
Зеленский заявил, что Украина проведет перепись населения с помощью AppleЗеленский заявил, что Украина проведет перепись населения с помощью Apple
Зеленский назначил главу контрразведки СБУЗеленский назначил главу контрразведки СБУ
Верховная Рада приняла "ресурсный" законопроект 5600 (обновлено)Верховная Рада приняла "ресурсный" законопроект 5600 (обновлено)
В Израиле состоялось заседание украино-израильской комиссии по торговле и экономическому сотрудничествуВ Израиле состоялось заседание украино-израильской комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству
Зеленский уволил главу контрразведки СБУЗеленский уволил главу контрразведки СБУ
Арахамия: за ресурсный законопроект 5600 будет 230-235 голосовАрахамия: за ресурсный законопроект 5600 будет 230-235 голосов
Рада на этой неделе собирается рассмотреть "ресурсный" законопроект 5600 и заслушать обращение президентаРада на этой неделе собирается рассмотреть "ресурсный" законопроект 5600 и заслушать обращение президента
"Слуга народа" будет настаивать на рассмотрении законопроекта о накопительной пенсии, – Шуляк"Слуга народа" будет настаивать на рассмотрении законопроекта о накопительной пенсии, – Шуляк
Последние новости
Подгружаем последние новости