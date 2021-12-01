Более 58% украинцев против второго срока Зеленского, - опрос

Доля тех, кто считает, что Украина движется в неправильном направлении, выросла почти до 66%.

Более 58% украинцев против второго срока Зеленского, - опрос
Фото: president.gov.ua

Более 58% украинцев против того, чтобы действующий президент Владимир Зеленский баллотировался на второй срок в 2024 году.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Киевского международного института социологии, проведенного 26-29 ноября.

"Большинство респондентов (58,2%) не поддерживают, чтобы В.Зеленский баллотировался на второй срок. Поддерживают - 34,3%", - сообщают социологи.

Социологи выяснили, что за последний месяц с 61,7% до 65, 9% выросла доля тех, кто считает, что дела в стране двигаются в неправильном направлении. В то же время, с 22,7% до 18,6% уменьшилась доля тех, кто говорит о правильном направлении дел.

Кроме того, 51,6% опрошенных считают, что в случае вторжения РоSSии Владимир Зеленский не способен будет эффективно сработать как Верховный Главнокомандующий. Противоположного мнения придерживаются 35,9% респондентов.

При этом за введение военного положения в ответ на наращивание Россией войск вдоль границы выступают 32,8% респондентов, не поддерживающих это 58,1%.

Лишь 8% опрошенных считают, что Владимир Зеленский лучше, чем другие украинские президенты, справляется с обязанностями Верховного Главнокомандующего и главного дипломата страны. Первенство в этом вопросе украинцы отдали Петру Порошенко и Леониду Кучме.

В частности, на вопрос, кто из украинских президентов лучше всего справлялся с обязанностями руководителя внешней политики больше всего респондентов называли Порошенко (25%) и Кучму (23,4%). Относительно того, кто из украинских президентов лучше справлялся с обязанностями Верховного Главнокомандующего, больше всего респондентов называли Леонида Кучму (22,8%) и Петра Порошенко (21,9%).

Во время избирательной кампании Владимир Зеленский заявлял, что идет только на один срок, за который сменит страну и передаст ее новому президенту.

Однако уже в 2020 году Зеленский заявил, что подумает о втором сроке, потому что одной каденции ему не хватит для реализации задуманного.

В марте 2021 года лидеры "Слуги народа" Александр Корниенко и Давид Арахамия сообщили, что партия будет просить Зеленского баллотироваться на второй срок.

Несколько недель назад Зеленский рассказал, что дочь уговаривает его не уходить на второй срок.

Во время пресс-марафона на прошлой неделе Владимир Зеленский заявил, что еще не принял решение о втором сроке. По словам президента, это должно решать общество. Кроме того, решение о втором сроке будет приниматься с учетом мнения его семьи.

Всеукраинский опрос общественного мнения проводился КМИС методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI). Всего опрошено 1203 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и неподконтрольных Украине отдельных районов Донецкой и Луганской областей). Выборка репрезентативна для взрослого населения (18 лет и старше).

Статистическая погрешность выборки не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей , близких к 5%

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