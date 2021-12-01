Закон о столице должен быть доработан, – спецпредставитель правительства Германии Мильбрадт

Посланник правительства Германии заявил, что нашел в законопроекте много недоработок.

Закон о столице должен быть доработан, – спецпредставитель правительства Германии Мильбрадт

Поспешное принятие закона о столице создаст почву для двоевластия в Киеве, а впоследствии может затронуть каждый город. Об этом шла речь на встрече мэра Киева и главы Ассоциации городов Украины Виталия Кличко со специальным посланником правительства Германии по децентрализации в Украине Георгом Мильбрадтом, передает сайт КГГА.

«Запрет занимать должность, который не опирается ни на какие основания, нарушает принцип равенства прав граждан, установленный Конституцией Украины. Конституционный суд установил, что КГГА должно возглавлять только лицо, избранное Киевским городским головой. Следовательно, все попытки разделить эти «должности и полномочия» противоречат Конституции Украины. Разделение должностей городского головы и главы КГГА создаст основу для двоевластия в Киеве», – заявил Кличко.

Он подчеркнул, что авторы законопроекта пытаются создать принципиально новое законодательство для Киева. Украина же является унитарным государством, где законодательство должно быть единым на всей территории страны. Поспешное принятие закона о столице ограничит полномочия местного самоуправления и демократические права киевлян. В частности, право избирать власть в своем городе, отметил Виталий Кличко.

Специальный посланник правительства Федеративной Республики Германии по децентрализации в Украине Георг Мильбрадт отметил, что тщательно изучал законопроект и определил в нем много недоработок.

«В законе есть ряд моментов, которые не учтены и должны быть доработаны. Закон о столице – это сегодня не только вопрос мэра Киева Кличко. Поскольку в случае принятия законопроекта в таком виде и принятия изменений в Конституцию, касающихся местного самоуправления, подобная ситуация может сложиться в других городах и затронуть главу каждого украинского города», – подчеркнул Георг Мильбрадт.

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