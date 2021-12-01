УП: Ахметов искал кандидатов в президенты в Вильнюсе, где Шустер праздновал день рождения с Аваковым и Гроймсаном

В столице Литвы 22 ноября были также Дмитрий Гордон, Евгений Комаровский и Владимир Кличко.

22 ноября телеведущий Савик Шустер праздновал в Вильнюсе свой день рождения с известными личностями и политиками. Среди присутствовавших были экс-министр внутренних дел Арсен Аваков, бывший премьер-министр Владимир Гройсман, журналист Дмитрий Гордон, врач Евгений Комаровский.

В то же время в Вильнюсе находился украинский бизнесмен Ринат Ахметов.

По данным "Украинской правды", в воскресенье, 21 ноября, в аэропорт "Борисполь" приехал Ринат Ахметов. Туда же прибыли Аваков, Гройсман, Гордон, Комаровский, а также совладелец "Савик Шустер Студио" Павел Елизаров.

В тот день два самолета вылетели из "Борисполя" почти одновременно: "Аэробус" Ахметова полетел в Париж (Франция), а чартерный "Боинг-733" улетел в Вильнюс (Литва). 22 ноября борт Ахметова тоже прибыл в Вильнюс.

В Вильнюс прилетел и брат киевского мэра боксер Владимир Кличко. Виталий Кличко не смог быть в связи с днем рождения дочери.

В Литве Савик Шустер праздновал 69-летие. 22 ноября Арсен Аваков опубликовал в соцсетях фото, на котором он и другие гости телеведущего стоят с доспехами на берегу озера в Вильнюсе.

Рината Ахметова среди гостей не было видно.

По информации источника УП в политических кругах, в Вильнюсе Ахметов обсуждал возможных кандидатов на предстоящих парламентских и президентских выборах.

23 ноября борт Ахметова прилетел из Вильнюса в Киев , а три часа спустя тут же приземлился самолет с Шустером и гостями.

Шустер на момент публикации не дал комментария УП, Ахметов на вопросы издания отвечать отказался.

Напомним, на пресс-марафоне 26 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что окружение Ахметова вовлекает его в государственный переворот. От президента также досталось Гордону и Шустеру. Последнего Зеленский назвал одним из дестабилизаторов в стране.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что для дестабилизации ситуации в Украине будут использованы люди, которым не нравится закон об олигархах". А деятельность олигархов в стране представляет собой угрозу самому существованию государства.