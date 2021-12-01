Проект госбюджета-2022 внесен в Раду

В парламент внесен проект Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2022 год". Кабинет министров подготовил документ ко второму чтению в соответствии с бюджетными выводами Верховной Рады.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Напомним, 2 ноября Верховная Рада после четырех пленарных дней рассмотрения поправок к проекту бюджета-2022 приняла его в первом чтении. Документ, с учетом предложений народных депутатов, был направлен в Кабмин, который должен был подготовить его ко второму чтению.

Правительство к первому чтению предлагало доходы на уровне 1 277,7 трлн гривен. По словам министра финансов Сергея Марченко, если нардепы примут так называемый налоговый законопроект 5600, то будет возможно привлечение дополнительного ресурса в сумме 30 млрд. гривен. Расходы запланированы на сумму 1 465,7 трлн гривен.

В Раде планируется принятие бюджета на 2022 год во втором чтении в четверг, 2 декабря. По оценкам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, за законопроект во втором чтении готовы проголосовать около 250 народных депутатов.