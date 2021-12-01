"Мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией", – Зеленский

"И сегодня это признали уже все внешние партнеры, а некоторые внутренние этого не признают".

Президент Владимир Зеленский заявил, что войну на востоке не удастся остановить без прямых переговоров Украины и РоSSии.

Об этом он заявил во время выступления перед депутатами 1 декабря.

Зеленский отметил, что не боится говорить всем прямо, и россиянам, о том, что 8 лет назад РФ аннексировала Крым, и идет война. Он также отметил, что не боится прямо говорить с "ним" – с президентом РФ .

"Мы не боимся прямого диалога, мы знаем, кто из европейских стран поддерживает Украину. Мы знаем, кто делает вид, что поддерживает Украину и независимость. Мы знаем, что наша армия лучшая в мире и защитит нас. Мы должны сказать правду, что мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией , и сегодня это признали уже все внешние партнеры, а некоторые внутренние этого не признают. И мы должны говорить, зная, что у нас сильная, мощная армия, и не бояться сейчас говорить правду", – заявил он.

Президент добавил, что мы должны признаться, что без нашей армии мы не сможем остановить войну.

"Если мы хотим вернуть Донбасс – давайте. А если не хотим, а просто ходить и говорить, то давайте ничего не делать. И давайте в этом вопросе поставим точку. Просто и честно. Как можем, давайте бороться, всеми возможностями, всеми политиками, всеми бизнесменами, невзирая на их калибр, пока это не поздно. Мы - большая страна, слава каждому из вас", – заметил он.

Президент Украины Владимир Зеленский встречался с главой страны-агрессора Владимиром Путиным в декабре 2019 года в рамках Нормандского формата. После этого роSSийская сторона отказывается проводить переговоры.

20 апреля Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса.

Президент РоSSии в ответ сказал, что Зеленский должен сначала провести мирные переговоры с предводителями "ДНР" и "ЛНР", а если хочет поговорить о роSSийско-украинских отношениях - может приехать в Москву в любое время. Спикер Путина затем добавил, что "такой темы, как Крым" для обсуждения между Украиной и Россией не существует.

12 сентября представитель Зеленского Сергей Никифоров заявил, что в Офисе президента не видят смысла во встрече с Путиным без обсуждения темы Крыма.

В октябре спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина и РоSSия все еще не нашли понимания относительно возможной повестки дня встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина.