Нардепы "Слуги народа" в день выступления Зеленского нарядились в футболки "За президента. Против олигархов"
Получить одежду могут исключительно представители монобольшинства.
Парламентарии фракции "Слуга народа" в день выступления Владимира Зеленского перед Верховной Радой нарядились в футболки со словами поддержки президента.
По словам корреспондента
В облачении с надписью "За президента. Против олигархов", в частности, - Даниил Гетманцев и Сергей Мандзий, а также Николай Тищенко.
Напомним, что президент начнет свое выступление перед Радой сегодня в 10 часов. По словам его представителя Сергея Никифорова, в ежегодном обращении в парламент он будет говорить о состоянии Украины на данный момент и о положении государства на международной арене.
Он также анонсировал "изюминки" и "сюрпризы".