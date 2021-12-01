Нардепы "Слуги народа" в день выступления Зеленского нарядились в футболки "За президента. Против олигархов"

Получить одежду могут исключительно представители монобольшинства.

Нардепы "Слуги народа" в день выступления Зеленского нарядились в футболки "За президента. Против олигархов"
Фото: Анна Стешенко

Парламентарии фракции "Слуга народа" в день выступления Владимира Зеленского перед Верховной Радой нарядились в футболки со словами поддержки президента.

По словам корреспондента LB.ua, футболки раздают в Секретариате исключительно "слугам".

В облачении с надписью "За президента. Против олигархов", в частности, - Даниил Гетманцев и Сергей Мандзий, а также Николай Тищенко.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Напомним, что президент начнет свое выступление перед Радой сегодня в 10 часов. По словам его представителя Сергея Никифорова, в ежегодном обращении в парламент он будет говорить о состоянии Украины на данный момент и о положении государства на международной арене.

Он также анонсировал "изюминки" и "сюрпризы".

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