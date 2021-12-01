Спикер Зеленского: "В ежегодном послании президента будут некоторые изюминки"

Глава государства будет говорить перед парламентом о том, что считает самым важным на данный момент.

Спикер Зеленского: "В ежегодном послании президента будут некоторые изюминки"
Фото: Макс Требухов

Президент Владимир Зеленский в ежегодном обращении к парламенту будет говорить о положении Украины на данный момент и о положении государства на международной арене.

Представитель президента Сергей Никифоров в кулуарах парламента сообщил журналистам, что Зеленский будет говорить и об урегулировании ситуации на Донбассе, и о том, что он в целом считает самым важным сейчас сообщить народным депутатам и всей нации.

"Много разных тем, будут и некоторые изюминки, насколько я знаю, неожиданности. Но сейчас поддержу интригу", – отметил Никифоров.

Он отказался говорить о том, будет ли президент затрагивать тему вероятной подготовки государственного переворота.

Никифоров также добавил, что в настоящее время в Офисе президента не рассматривают вопрос введения военного положения на фоне информации о возможной эскалации со стороны РоSSии.

"Таких разговоров не ведется", – добавил пресс-секретарь президента.

Глава партии "Голос" Кира Рудык также в кулуарах прокомментировала, чего ее политсила ожидает от традиционного президентского обращения. Она считает, что "ничего нового президент сегодня не скажет".

Напомним, президент начнет свое выступление перед Радой сегодня в 10 часов. Параллельно с этим в правительственном квартале запланированы несколько массовых акций.

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