Более 60% украинцев слышали о "вагнергейте", большинство из них считают виновной в его срыве власть Украины, - КМИС

В то же время лишь 20% из слышавших о "вагнергейте" считают себя хорошо информированными.

Более 60% украинцев слышали о "вагнергейте", большинство из них считают виновной в его срыве власть Украины, - КМИС
Ілюстративне фото найманців ПВК "Вагнер"
Фото: gazeta.ru

О срыве спецоперации украинских спецслужб по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер" знают 65,7% украинцев, но из них только 20,6% считают, что хорошо об этом информированы.

Еще 33,2% не знают деталей. Об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии, проведенного 26-29 ноября.

Фото: КМИС

"Среди респондентов, которые по крайней мере слышали, больше всего (37,4%) возлагают ответственность за передачу (слив) информации на высшее политическое руководство Украины. Еще 20,3% считают, что это происходило из-за нехватки профессионализма и ошибки высшего политического руководства Украины", – говорится в результатах исследования.

Также 39,2% участников опроса доверяют информации экс-руководителя ГУР Минобороны Василия Бурбы о том, что к срыву операции привело вмешательство Офиса Президента, а в самом Офисе есть люди, которые выдают РоSSии секретную информацию. Не доверяют этим данным – 38,6%.

Кроме того, половина опрошенных граждан – 49,6% – считают, что в основе решения "Слуги народа" не ходить на эфиры "Телеканала Украина" и "Украина 24" лежит нетерпимость к критике. 20,2% считают это справедливым возмущением из-за предвзятости этих каналов.

Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием). Опрошены 1 203 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.

Напомним, несколько недель назад ведущий Савик Шустер заявил, что на его эфир, посвященный делу "вагнерцевцев", не пришел ни один представитель украинских властей. Он сказал, что последний раз такое наблюдал при президентстве Виктора Януковича. Шустер ведет "Свободу слова" на канале "Украина".

Глава фракции СН Давид Арахамия, получивший тогда приглашение на эфир, сказал, что для него не было смысла идти с таким списком гостей.

24 ноября народные депутаты СН и первый вице-спикер Александр Корниенко в Facebook распространили заявления, что "в последние месяцы телеканалы «Украина-24» и «Украина» превратились в откровенно пропагандистские «ДТЭК-24» и «Олигарх»".

В этой связи политики объявили, что команда приняла совместное решение – игнорировать медиа, "которые владелец намеренно превращает в свой корпоративный рупор для шантажа государства и общества".

В Медиа Группе Украина на это ответили, что это публичное заявление расценивают как "форму ответа на журналистские вопросы о "вагнергейте".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Лукашенко назвал Крым "де-факто и де-юре роSSийским" и собрался с Путиным в СевастопольЛукашенко назвал Крым "де-факто и де-юре роSSийским" и собрался с Путиным в Севастополь
Переворот готовили сотрудник ФСБ и три перебежчика МВД, - журналист BuzzFeed МиллерПереворот готовили сотрудник ФСБ и три перебежчика МВД, - журналист BuzzFeed Миллер
Обвиняемый по делу пыточной "Изоляция" Евгений Бражников уехал из Украины
Зеленский о Дне памяти жертв голодоморов: мы являемся нацией, которую нельзя покорить даже тотальным голодомЗеленский о Дне памяти жертв голодоморов: мы являемся нацией, которую нельзя покорить даже тотальным голодом
Израиль сегодня закроет свои границы для всех иностранцев из-за "омикрона"
Блок рекламы


Похожие новости
Блинкен предупредил РоSSию о "серьезных последствиях" в случае агрессии против УкраиныБлинкен предупредил РоSSию о "серьезных последствиях" в случае агрессии против Украины
В Киеве вакцинированы более трех миллионов человек, только половина из них - двумя дозами, - КличкоВ Киеве вакцинированы более трех миллионов человек, только половина из них - двумя дозами, - Кличко
"Евросолидарность" имеет относительно самую высокую поддержку среди партий, – КМИС"Евросолидарность" имеет относительно самую высокую поддержку среди партий, – КМИС
СБУ открыла производство по факту подготовки гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной властиСБУ открыла производство по факту подготовки гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти
Пришло время для обсуждения вопроса, что НАТО может практически сделать для Украины, – КулебаПришло время для обсуждения вопроса, что НАТО может практически сделать для Украины, – Кулеба
Порошенко заявил, что покупка электроэнергии у Беларуси – это ловушка для УкраиныПорошенко заявил, что покупка электроэнергии у Беларуси – это ловушка для Украины
Обвиняемый по делу пыточной "Изоляция" Евгений Бражников уехал из Украины
Советник Байдена обсудил с Ермаком ситуацию на границе УкраиныСоветник Байдена обсудил с Ермаком ситуацию на границе Украины
Резников обсудил с послом Франции предстоящие консультации по увеличению обороноспособности УкраиныРезников обсудил с послом Франции предстоящие консультации по увеличению обороноспособности Украины
Власть Кыргызстана заявила, что ей удалось предотвратить госпереворотВласть Кыргызстана заявила, что ей удалось предотвратить госпереворот
Последние новости
Подгружаем последние новости