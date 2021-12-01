Более 60% украинцев слышали о "вагнергейте", большинство из них считают виновной в его срыве власть Украины, - КМИС

В то же время лишь 20% из слышавших о "вагнергейте" считают себя хорошо информированными.

О срыве спецоперации украинских спецслужб по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер" знают 65,7% украинцев, но из них только 20,6% считают, что хорошо об этом информированы.

Еще 33,2% не знают деталей. Об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии, проведенного 26-29 ноября.

Фото: КМИС

"Среди респондентов, которые по крайней мере слышали, больше всего (37,4%) возлагают ответственность за передачу (слив) информации на высшее политическое руководство Украины. Еще 20,3% считают, что это происходило из-за нехватки профессионализма и ошибки высшего политического руководства Украины", – говорится в результатах исследования.

Также 39,2% участников опроса доверяют информации экс-руководителя ГУР Минобороны Василия Бурбы о том, что к срыву операции привело вмешательство Офиса Президента, а в самом Офисе есть люди, которые выдают РоSSии секретную информацию. Не доверяют этим данным – 38,6%.

Кроме того, половина опрошенных граждан – 49,6% – считают, что в основе решения "Слуги народа" не ходить на эфиры "Телеканала Украина" и "Украина 24" лежит нетерпимость к критике. 20,2% считают это справедливым возмущением из-за предвзятости этих каналов.

Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием). Опрошены 1 203 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.

Напомним, несколько недель назад ведущий Савик Шустер заявил, что на его эфир, посвященный делу "вагнерцевцев", не пришел ни один представитель украинских властей. Он сказал, что последний раз такое наблюдал при президентстве Виктора Януковича. Шустер ведет "Свободу слова" на канале "Украина".

Глава фракции СН Давид Арахамия, получивший тогда приглашение на эфир, сказал, что для него не было смысла идти с таким списком гостей.

24 ноября народные депутаты СН и первый вице-спикер Александр Корниенко в Facebook распространили заявления, что "в последние месяцы телеканалы «Украина-24» и «Украина» превратились в откровенно пропагандистские «ДТЭК-24» и «Олигарх»".

В этой связи политики объявили, что команда приняла совместное решение – игнорировать медиа, "которые владелец намеренно превращает в свой корпоративный рупор для шантажа государства и общества".

В Медиа Группе Украина на это ответили, что это публичное заявление расценивают как "форму ответа на журналистские вопросы о "вагнергейте".