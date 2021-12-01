В Киеве из-за запланированных акций усилили охрану и частично ограничили движение вокруг правительственного квартала

На 9 часов запланирован первый митинг.

Фото: Анна Стешенко

Утром 1 декабря в центре Киева из-за запланированных массовых акций и визита президента в Верховную Раду ограничили движение вокруг правительственного квартала. По словам корреспондентов LB.ua, на 8 утра движение непосредственно под парламентом было не перекрыто, однако ограничения были на ул. Садовой и в переулке возле гостиницы "Киев".

Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов

Под зданием парламента и в самом правительственном квартале много правоохранителей. Уже на 9 часов здесь запланирован митинг движения SaveФОП.

В 10.00, параллельно с выступлением президента, на Майдане Незалежности начнутся акции ГО и партий "Национальный корпус", "Движение сопротивления капитуляции", "Демократический топор" и "Дело общин".

Фото: Анна Стешенко
митинги и массовые акции
Фото: Анна Стешенко

Министр внутренних дел Денис Монастырский в Facebook призвал участников массовых акций соблюдать правопорядок и руководствоваться чувством гражданской ответственности.

"Я – участник обоих Майданов, и для меня право на волеизъявление, свободу мирного собрания и соблюдение прав и свобод граждан имеют высокую ценность. В Нацполиции и Нацгвардии также есть прошедшие Майданы люди, а еще больше тех, кто участвовал в боевых действиях в зоне проведения Антитеррористической операции или Операции объединенных сил", – отметил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский будет выступать сегодня в парламенте с традиционным посланием к народным депутатам в 10 часов. Анонсируется, что он будет говорить о внутреннем и внешнем положении Украины.

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