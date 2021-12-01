Сутки на Донбассе прошли без потерь среди украинских военных

Оккупанты 4 раза нарушили "тишину".

Сутки на Донбассе прошли без потерь среди украинских военных
Фото: Оперативне командування "Північ" / Operational Command “North”

За прошедшие сутки, 30 ноября, в зоне операции Объединенных сил на Донбассе были зафиксированы четыре нарушения режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск. Враг дважды применил запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Потерь в рядах украинских защитников нет, сообщает пресс-центр ООС.

Вчера в направлении Нью-Йорка роSSийские наемники открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Пивденного враг совершил обстрелы дважды, используя минометы калибра 82 мм, станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В сторону Шумов оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в утренней сводке.

По состоянию на 7:00 1 декабря нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, 29 ноября двое военных и гражданский получили ранения на Донбассе. В понедельник противник восемь раз открывал огонь, в том числе используя артиллерийское вооружение.

Вчера штаб ООС показал последствия обстрела оккупантами Станицы Луганской 29 ноября. В результате обстрела был поврежден частный дом, а также сооружения на территории депо железнодорожной станции "Кинрашовская-Нова".

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